Общество

33 минуты назад

«А давно ли в Липецке детские площадки стали частными? Приходит бабка и матами выгоняет детей»

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#местное самоуправление #двор
«А давно ли в Липецке детские площадки стали частными? Приходит бабка и матами выгоняет детей»

«Бабка», 68-летняя председатель ТОС «Лидер» Валентина Головина, парирует аномиму: «На детскую площадку у нашей пятиэтажки мы пускаем только тех, кто хорошо себя ведет».

В одном из сокольских пабликов появился анонимный пост, автор которого спустила всех собак на некую женщину, которая с матами выгоняет детей и взрослых, живущих в домах №17 и №19, с детской площадки. И даже запрещает эту самую площадку фотографировать. Сообщение начинается с вопроса: «А давно ли в Липецке детские площадки стали частными?»

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Заинтригованный этим сообщением, корреспондент GOROD48 выяснил у сокольского депутата Липецкого горсовета Светланы Тюниной, о чем, собственно, речь. И узнал, что в анонимке говорится о председателе ТОС «Лидер» Валентине Головиной и детской площадке у дома №17/1, в котором та живет.

Ровно 10 лет назад мы рассказывали о Валентине Головиной в публикации «Ты не поверишь, или очевидное — невероятное». Уже тогда стараниями этой хлопотливой женщины обычная панельная хрущовка на Соколе стала примером общественного самоуправления. В доме не знали, что такое небалансы по коммунальным платежам, которые стали причиной громких скандалов и отставок в мэрии, поскольку все квартиры оборудованы счетчиками. От управляющей компании жильцы требовали отчета за каждую копеечку в своих счетах. В доме был сделан ремонт, а в его дворе появилась едва ли не одна из первых в Липецке обустроенных детских площадок, где летом на зависть обитателей соседних многоэтажек плескались в большом надувном бассейне дети и внуки жильцов дома 17/1. Творцом коммунального чуда была и остается простая пенсионерка Валентина Головина: она еще в 2007 году стала заводилой всех добрых дел, направленных на общее благо, а формально возглавила ею же созданный ТОС только в 2013-м.

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С тех пор задор Валентины Головиной не угас.

— Видя, какой порядок в доме, где живет председатель ТОС «Лидер», жильцы соседних домов стали просить ее взять и их под свое крыло. И сейчас в ТОС входят еще четыре дома - №№ 9/1, 9/2, 17/2 и 19. Головина добилась ремонта в этих домах, в каких-то — даже капитального. Он очень сильная женщина. Благодаря энергии Валентины Головиной ее дом попал в ранее существовавшие муниципальные программы благоустройства «Липецкий дворик», «Липецк — наш общий дом». Если она не могла пробить решение какого-то вопроса на местном уровне, ехала в Москву, ходила там по кабинетам и добивалась своего, — так описал деятельность лидера ТОС «Лидер» начальник Правобережного отдела департамента развития территорий мэрии Липецка Вячеслав Погорелов.

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Три пожилых женщины, которых корреспондент GOROD48 увидел как раз на лавочке на той самой детской площадке, с которой якобы Валентина Головина с матюками гоняет детей из соседних домов, в один голос заявили, что это ложь.

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— Любой нормальный человек может сюда прийти и тут отдыхать! Наверное, на нашу Валентину Васильевну пожаловалась одна мамаша, которая позволила своему ребенку справить большую нужду прямо в песочницу. Конечно, таких в шею нужно гнать! - сказали бабушки, оказавшиеся, кстати, жительницами дома по улице 40 лет Октября.

С самой Валентиной Головиной пришлось разговаривать по телефону — 68-летняя женщина, оказывается, поехала к своей родственнице вскапывать огород:

— Это лошадиная работа! Я пашу в графике 24/7 без выходных, чтобы успевать решать проблемы домов нашего ТОСа.

Валентина Головина знает об анонимном посте в сокольском паблике — с Интернетом она на ты. Говорит, что адекватным родителям с детьми вход на территорию детской площадки у дома №17/1, которую содержат за свой счет его жители, вход открыт. Правда, до наступления сумерек — потом ворота площадки закрывают и завязывают на тряпочку. Такой в их доме Устав (да-да, с большой буквы, ведь это — документ, регламентирующий соседство, в котором не должно быть шума после 22 часов ни в квартирах, ни во дворе). Но скоро на воротах появится замок. Это надо, по словам председателя ТОС, для ночного спокойствия людей.

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Площадке у дома уже 15 лет. Это замечаешь при близком рассмотрении игрового оборудования, которое содержится на удивление хорошо. Единственная неприятность — отсутствие одного гимнастического кольца в спортивном уголке. Но Валентина Головина уже поговорила с мальчиком, который его оторвал, и кольцо, подаренное другу, вскоре вернется на свое место.

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— Мы рады всем хорошим людям. Вы знаете, позитив заразителен. Вот как-то к нам зашел мужчина, а потом вернулся с красками и кистями и нарисовал разные мультики на бетонном заборе. Это же прекрасно!

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Валентина Головина стояла у истоков создания системы ТОС и СОС в Липецке при мэре Михаиле Гулевском. С благодарностью вспоминает «золотого человека», председателя департамента ЖКХ Николая Корвякова, тепло отзывается о тогдашнем вице-спикере горсовета Федоре Жигарове, который организовал школу для старших по домам. А вот для председателя департамента территориального управления Константина Фомина не находит добрых слов. «Он в Москву на общественные форумы ездил за бюджетный счет, а я — за свои деньги!»

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окна и балкон квартиры Валентины Головиной сами по себе уже оазис  

По мнению старейшей общественницы Липецка, команде нынешнего мэра не хватает обратной связи с активными жителями города.

— Раньше при мэре был общественный Совет. Я была его членом при Гулевском и при Иванове. А потом он прекратил существование. Понятно, что в 2020-2022 годах был ковид, и мероприятия с участием большого числа людей были ограничены. Но сейчас ведь все в этом плане хорошо. Почему бы не восстановить такой Совет? Мне, например, есть что сказать. Вот почему к нам наверх, на улицу Ушинского, после 19 часов не ходят маршрутки? Хочу узнать у председателей других ТОСов, как у них дела? Наш мэр часто бывает в других городах и мне бы хотелось спросить, что там интересного, полезного, что можно перенять и нам? Евгения Юрьевна была в нашем дворе, меня знает. Как мы с ней тогда полосовались, мама дорогая!

Сейчас общей заботой всех жителей дома №17/1 — охрана посаженных во дворе два года назад елок:

— Наша гордость — серебристая ель. Она за два года уже выросла на 40 сантиметров.
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#местное самоуправление #двор

Комментарии (4)

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Сокол

8 минут назад
Завтра будет общая
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Иван Васильевич

10 минут назад
Комсомолец Бекетов, те детишки уже выросли во взрослых мужиков. А привычки справлять нужду в детские песочницы остались!!
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2100 в кармане

20 минут назад
Молодцы! А ещё было бы лучше брать за вход деньги.
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Комсомолец Бекетов

20 минут назад
При советской власти дети могли справлять нужду в песок и никто их ниоткуда не гнал. Все было народное. А сейчас "частная собственность" - одним можно, а другим и присесть негде!
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