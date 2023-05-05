33 минуты назад
«А давно ли в Липецке детские площадки стали частными? Приходит бабка и матами выгоняет детей»
«Бабка», 68-летняя председатель ТОС «Лидер» Валентина Головина, парирует аномиму: «На детскую площадку у нашей пятиэтажки мы пускаем только тех, кто хорошо себя ведет».
Заинтригованный этим сообщением, корреспондент GOROD48 выяснил у сокольского депутата Липецкого горсовета Светланы Тюниной, о чем, собственно, речь. И узнал, что в анонимке говорится о председателе ТОС «Лидер» Валентине Головиной и детской площадке у дома №17/1, в котором та живет.
Ровно 10 лет назад мы рассказывали о Валентине Головиной в публикации «Ты не поверишь, или очевидное — невероятное». Уже тогда стараниями этой хлопотливой женщины обычная панельная хрущовка на Соколе стала примером общественного самоуправления. В доме не знали, что такое небалансы по коммунальным платежам, которые стали причиной громких скандалов и отставок в мэрии, поскольку все квартиры оборудованы счетчиками. От управляющей компании жильцы требовали отчета за каждую копеечку в своих счетах. В доме был сделан ремонт, а в его дворе появилась едва ли не одна из первых в Липецке обустроенных детских площадок, где летом на зависть обитателей соседних многоэтажек плескались в большом надувном бассейне дети и внуки жильцов дома 17/1. Творцом коммунального чуда была и остается простая пенсионерка Валентина Головина: она еще в 2007 году стала заводилой всех добрых дел, направленных на общее благо, а формально возглавила ею же созданный ТОС только в 2013-м.
С тех пор задор Валентины Головиной не угас.
— Видя, какой порядок в доме, где живет председатель ТОС «Лидер», жильцы соседних домов стали просить ее взять и их под свое крыло. И сейчас в ТОС входят еще четыре дома - №№ 9/1, 9/2, 17/2 и 19. Головина добилась ремонта в этих домах, в каких-то — даже капитального. Он очень сильная женщина. Благодаря энергии Валентины Головиной ее дом попал в ранее существовавшие муниципальные программы благоустройства «Липецкий дворик», «Липецк — наш общий дом». Если она не могла пробить решение какого-то вопроса на местном уровне, ехала в Москву, ходила там по кабинетам и добивалась своего, — так описал деятельность лидера ТОС «Лидер» начальник Правобережного отдела департамента развития территорий мэрии Липецка Вячеслав Погорелов.
Три пожилых женщины, которых корреспондент GOROD48 увидел как раз на лавочке на той самой детской площадке, с которой якобы Валентина Головина с матюками гоняет детей из соседних домов, в один голос заявили, что это ложь.
— Любой нормальный человек может сюда прийти и тут отдыхать! Наверное, на нашу Валентину Васильевну пожаловалась одна мамаша, которая позволила своему ребенку справить большую нужду прямо в песочницу. Конечно, таких в шею нужно гнать! - сказали бабушки, оказавшиеся, кстати, жительницами дома по улице 40 лет Октября.
С самой Валентиной Головиной пришлось разговаривать по телефону — 68-летняя женщина, оказывается, поехала к своей родственнице вскапывать огород:
— Это лошадиная работа! Я пашу в графике 24/7 без выходных, чтобы успевать решать проблемы домов нашего ТОСа.
Валентина Головина знает об анонимном посте в сокольском паблике — с Интернетом она на ты. Говорит, что адекватным родителям с детьми вход на территорию детской площадки у дома №17/1, которую содержат за свой счет его жители, вход открыт. Правда, до наступления сумерек — потом ворота площадки закрывают и завязывают на тряпочку. Такой в их доме Устав (да-да, с большой буквы, ведь это — документ, регламентирующий соседство, в котором не должно быть шума после 22 часов ни в квартирах, ни во дворе). Но скоро на воротах появится замок. Это надо, по словам председателя ТОС, для ночного спокойствия людей.
Площадке у дома уже 15 лет. Это замечаешь при близком рассмотрении игрового оборудования, которое содержится на удивление хорошо. Единственная неприятность — отсутствие одного гимнастического кольца в спортивном уголке. Но Валентина Головина уже поговорила с мальчиком, который его оторвал, и кольцо, подаренное другу, вскоре вернется на свое место.
— Мы рады всем хорошим людям. Вы знаете, позитив заразителен. Вот как-то к нам зашел мужчина, а потом вернулся с красками и кистями и нарисовал разные мультики на бетонном заборе. Это же прекрасно!
Валентина Головина стояла у истоков создания системы ТОС и СОС в Липецке при мэре Михаиле Гулевском. С благодарностью вспоминает «золотого человека», председателя департамента ЖКХ Николая Корвякова, тепло отзывается о тогдашнем вице-спикере горсовета Федоре Жигарове, который организовал школу для старших по домам. А вот для председателя департамента территориального управления Константина Фомина не находит добрых слов. «Он в Москву на общественные форумы ездил за бюджетный счет, а я — за свои деньги!»
окна и балкон квартиры Валентины Головиной сами по себе уже оазис
По мнению старейшей общественницы Липецка, команде нынешнего мэра не хватает обратной связи с активными жителями города.
— Раньше при мэре был общественный Совет. Я была его членом при Гулевском и при Иванове. А потом он прекратил существование. Понятно, что в 2020-2022 годах был ковид, и мероприятия с участием большого числа людей были ограничены. Но сейчас ведь все в этом плане хорошо. Почему бы не восстановить такой Совет? Мне, например, есть что сказать. Вот почему к нам наверх, на улицу Ушинского, после 19 часов не ходят маршрутки? Хочу узнать у председателей других ТОСов, как у них дела? Наш мэр часто бывает в других городах и мне бы хотелось спросить, что там интересного, полезного, что можно перенять и нам? Евгения Юрьевна была в нашем дворе, меня знает. Как мы с ней тогда полосовались, мама дорогая!
Сейчас общей заботой всех жителей дома №17/1 — охрана посаженных во дворе два года назад елок:
— Наша гордость — серебристая ель. Она за два года уже выросла на 40 сантиметров.
Сокол
Иван Васильевич
2100 в кармане
Комсомолец Бекетов