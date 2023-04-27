Происшествия

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Происшествие в бассейне записала камера видеонаблюдения: мальчик находится в искусственной коме

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#дети #бассейн

Мальчика спасали другие подростки-пловцы.

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Напомним, накануне из Чаплыгина в реанимацию Липецкой областной детской больницы был  доставлен 13-летний мальчик, который нахлебался воды в бассейне ФОК «Лазурный». Несчастный случай записала камера наблюдения бассейна.

Судя по записи, мальчик сначала плавал на небольшой глубине, а затем переместился на соседнюю дорожку и начал тонуть. После нескольких мгновений борьбы он уходит на дно.

Все это происходит, когда в бассейне находятся два тренера, медсестра, а рядом с мальчиком плавают другие дети. Один из них и заметил лежащего на дне подростка и сказал об этом тренеру. Затем дети достают мальчика из воды, и медсестра начинает реанимационные мероприятия.

Мы обратились за комментариями к директору ФОК «Лазурный» Владимиру Свиридову, но от разговора он наотрез отказался.  

Напомним, что областное управление следственного комитета ведет доследственную проверку обстоятельств несчастного случая. По первым данным проверки, мальчик начал посещать занятия в бассейне в марте этого года и ещё плохо плавал.

Как рассказали GOROD48 в областной детской больнице, состояние мальчика — стабильно тяжёлое. Сейчас он находится в медикаментозном сне или так называемой искусственной коме.



15 2189
#дети #бассейн

Комментарии (15)

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Она самая

6 минут назад
какой ужас....безответственность абсолютная!!!!!!!!!кто им детей доверил??? а по поводу бассейна в школе...у нас есть бассейн, но занятий в нем нет. Потому что: в начале сентября пол месяца раскачивается персонал, потом начинают брать справки детям, потом оказалось, что вода не соответствует, пока воду в норму привели-справки просрочились, к ноябрю ближе уже холодно становится купаться, да и эпид.обстановка зимой вечно "хромает" ну и так далее.... кстати, платные занятия проводятся благополучно
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Дикость какая!

8 минут назад
Это даже не халатность! Таких работников нельзя к детям близко подпускать!
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тема для размышления

11 минут назад
Научили плавать?! Сначала научите детей на воде держаться и дыхание задерживать, а потом уже плавать.... При желании можно и в луже утонуть- хлебнул воды - утонул.....Ужас !!!! .... Желаю мальчику выздоровления- без последствий для здоровья !!!
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Ужас

24 минуты назад
Всех, кто причастен, к ответу!
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Мудрый

26 минут назад
Раньше дети с первого класса организованно и БЕСПЛАТНО с учителем ходили в бассейн ,конечно,где он был.
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да уж

26 минут назад
А тренер сидит и журнальчики листает
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от туда

37 минут назад
Это называется халатность. Уволить весь тренерский состав и директора
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Ну

44 минуты назад
все видно на видео, ребенок в 16:01 ушел под воду, в 16:04 только заинтересовались где он - сажайте тренера за халатность и любовь к телефону вместо внимания к детям, а директора бассейна снимайте за не умение организовать работу сотрудников и профнепригодность.
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Житель

47 минут назад
Плохо плавал ,потому что в школьных бассейнах ни одного занятия,все платное,менеджеры только леньги считают а дети70 прцентов не могут плавать.надо привлекать чиновников.Мальчику скорейшего выздоровления а родителям сил
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Липецк

47 минут назад
Медик стоит смотрит неужели она не видела, что ребёнок стал тонут, женщина инструктор сидит с бумажками, мужчина прошёл просто так вдоль бассейна, до детей нет никому никакого дела, ну плавают и плавают, должен кто то обязательно стоять и смотреть за детьми у бассейна, а не сидеть в телефоне и бумажках. Надо привлечь к ответственности всех кто находился у бассейна, это халатность персонала.
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