Происшествие в бассейне записала камера видеонаблюдения: мальчик находится в искусственной коме

Мальчика спасали другие подростки-пловцы.

Напомним, накануне из Чаплыгина в реанимацию Липецкой областной детской больницы был доставлен 13-летний мальчик , который нахлебался воды в бассейне ФОК «Лазурный». Несчастный случай записала камера наблюдения бассейна.

Судя по записи, мальчик сначала плавал на небольшой глубине, а затем переместился на соседнюю дорожку и начал тонуть. После нескольких мгновений борьбы он уходит на дно.

Все это происходит, когда в бассейне находятся два тренера, медсестра, а рядом с мальчиком плавают другие дети. Один из них и заметил лежащего на дне подростка и сказал об этом тренеру. Затем дети достают мальчика из воды, и медсестра начинает реанимационные мероприятия.

Мы обратились за комментариями к директору ФОК «Лазурный» Владимиру Свиридову, но от разговора он наотрез отказался.



Напомним, что областное управление следственного комитета ведет доследственную проверку обстоятельств несчастного случая. По первым данным проверки, мальчик начал посещать занятия в бассейне в марте этого года и ещё плохо плавал.

Как рассказали GOROD48 в областной детской больнице, состояние мальчика — стабильно тяжёлое. Сейчас он находится в медикаментозном сне или так называемой искусственной коме.