Студент на спор сообщил о бомбе в своем техникуме

Его отыскали полицейские и сотрудник и ФСБ.





В Липецке сотрудниками центра по противодействию экстремизму областного УМВД и УФСБ задержан несовершеннолетний студент техникума. 2 мая он позвонил в дежурную часть полиции и сообщи о заложенной в техникуме бомбе. Из здания были эвакуированы 800 человек, никакой бомбы экстренные службы в техникуме не нашли.



Полицейским и сотрудникам ФСБ студент рассказал, что позвонил с сообщением о минировании после спора с однокурсником.



В отношении студента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Кроме того родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а сам студент поставлен на профилактический учет в органах внутренних дел.



