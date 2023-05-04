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Студент на спор сообщил о бомбе в своем техникуме

8 956
#минирование #эвакуация
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Студент на спор сообщил о бомбе в своем техникуме

Его отыскали полицейские и сотрудник и ФСБ.

В Липецке сотрудниками центра по противодействию экстремизму областного УМВД и УФСБ задержан несовершеннолетний студент техникума. 2 мая он позвонил в дежурную часть полиции и сообщи о заложенной в техникуме бомбе. Из здания были эвакуированы 800 человек, никакой бомбы экстренные службы в техникуме не нашли.

Полицейским и сотрудникам ФСБ студент рассказал, что позвонил с сообщением о минировании после спора с однокурсником.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).  Кроме того родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а сам студент поставлен на профилактический учет в органах внутренних дел.

8 956
#минирование #эвакуация
3

Комментарии (8)

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ЕСА

4 минуты назад
Где кушать много, а где думать мало.
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Неравнодушный горожанин

22 минуты назад
Видимо, ему голова нужна только чтобы шапку носить, хотя отмораживать там нечего.
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***

41 минуту назад
Пороть!Пороть!Пороть!Иногда помогает!
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Умный

42 минуты назад
На шоколадку спорил,дитя непутевое?
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Житель Липецка

47 минут назад
Ну вот такое сейчас поколение. Будушего НЕТ.
ответить

Ежик

50 минут назад
Пацан сказал пацан сделал
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Поколение

сегодня, 11:41
Тик-тока.Позор.
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Б. В. В.

сегодня, 11:39
Друг помог другу и его родителям. Выбирайте друзей....
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