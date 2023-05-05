На сокольском мосту готовятся установить новые перекрытия пешеходной зоны

А под ним подрядная организация наносит антикоррозийное покрытие на опоры и пролеты виадука.

На закрытой для проезда транспорта половине сокольского моста уже после вторых майских праздников начнут устанавливать плиты перекрытия пешеходной зоны. Сейчас строители готовят основания для этих плит, а также ведут работы по восстановлению деформационных швов. Под мостом подрядчик восстанавливает защитный слой опор и пролетных строений.— В ремонте задействована разная техника, в том числе кран-манипулятор, бетоносмеситель, экскаватор-погрузчик, передвижные вышки-туры, самоходная телескопическая вышка, оборудование для проведения работ по очистке бетонных поверхностей. Работы ведутся по графику,— рассказал GOROD48 заместитель директора по строительству ООО «Инфинити групп» Максим Колпаков.Напомним, что Сокольский мост стал первым объектом ремонта улично-дорожной сети Липецка в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик, компания «Инфинити Групп», приступил к демонтажным работам в первой декаде марте. Тогда же 530-метровый мост перекрыли на две трети его ширины, оставив для движения транспорта две полосы из шести. Сдать мост в эксплуатацию строители должны в декабре.