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Превратившая в свалку мусора место под горнолыжную трассу компания должна убрать ее за свой счет

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Превратившая в свалку мусора место под горнолыжную трассу компания должна убрать ее за свой счет

Арбитражный суд обязал ООО «Прагма» возвратить земельный участок областному управлению имущественных и земельных отношений чистым.

В феврале 2018 года во исполнение пожелания губернатора Олега Королева видеть в регионе горнолыжную трассу областное управление имущественных и земельных отношений передало в аренду до февраля 2027 года ООО «Прагма» земельный участок у липецкого садоводческого потребительского общества «Металлург-1».

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Однако уже в августе 2019 года из-за отсутствия стройки, нарушения сроков оплаты аренды, а также складирования строительного и бытового мусора на участке, управление обратилось в суд для досрочного расторжения договора аренды. В декабре 2020-го Арбитражный суд требование истца удовлетворил.

Однако после апелляции гражданское дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области для рассмотрения ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы. Экспертиза свое слово сказала: GOROD48 уже писал, что за нанесенный природе вред «Прагма» обязана заплатить 15 млн рублей. И вот Арбитражный суд вынес новое решение: о расторжении договора аренды земельного участка и обязательстве ответчика возвратить его региональному управлению имущественных и земельных отношений свободным от навалов строительного мусора и бытовых отходов, взыскании с ответчика 8,5 млн рублей задолженности за арендную плату и неустойки.
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Комментарии (1)

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ЮВП

21 минуту назад
Не одним метро грезил Петрович, сколько бы ещё идей пришло в его голову. Но не судьба, подсидели завистники.
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