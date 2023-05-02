сегодня, 15:39
Превратившая в свалку мусора место под горнолыжную трассу компания должна убрать ее за свой счет
Арбитражный суд обязал ООО «Прагма» возвратить земельный участок областному управлению имущественных и земельных отношений чистым.
Однако уже в августе 2019 года из-за отсутствия стройки, нарушения сроков оплаты аренды, а также складирования строительного и бытового мусора на участке, управление обратилось в суд для досрочного расторжения договора аренды. В декабре 2020-го Арбитражный суд требование истца удовлетворил.
Однако после апелляции гражданское дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области для рассмотрения ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы. Экспертиза свое слово сказала: GOROD48 уже писал, что за нанесенный природе вред «Прагма» обязана заплатить 15 млн рублей. И вот Арбитражный суд вынес новое решение: о расторжении договора аренды земельного участка и обязательстве ответчика возвратить его региональному управлению имущественных и земельных отношений свободным от навалов строительного мусора и бытовых отходов, взыскании с ответчика 8,5 млн рублей задолженности за арендную плату и неустойки.
ЮВП