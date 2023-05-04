Общество
сегодня, 16:14
Результаты проб воды из реки Воронеж у пляжей Липецка будут известны 20 мая
Роспотребнадзор исследует воду по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
20 мая станет ясно, останутся ли закрытыми для купания липецкие пляжи, как это было летом прошлого года, или же санитарные врачи разрешат водный отдых. Об этом GOROD48 сообщила начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Хвенчук:
— Администрация Липецка начала подготовку к открытию пляжного сезона. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области» управление главного смотрителя Липецка направило заявку на исследование проб воды и грунта на городских пляжах у реки Воронеж. Пробы будут взяты 15 мая. Еще пять дней потребуется на санитарно-химические и микробиологические исследования.
Напомним, что из-за несоответствия качества воды реки Воронеж безопасным для здоровья стандартам в прошлом году Роспотребнадзор предписал мэру Липецка не допускать работу пляжей. Тогда каждая третья проба не соответствовала гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, а девять из десяти проб не соответствовали микробиологическим показателям безопасности. На этом основании всем четыре пляжам Липецка: сокольскому, центральному, новолипецкому и пляжу на набережной были выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Основными загрязнителями воды являются хозяйственно-бытовые стоки частного сектора Сокола, Ниженки, Ситовки, Коровино, Сырского и села Введенка.
Проблеск надежды на то, что вода стала чище, дали исследования проб накануне Крещения в январе этого года. Тогда вода в районе центрального городского пляжа Липецка, на котором была организована так называемая иордань, была признана безопасной для купания.
— Администрация Липецка начала подготовку к открытию пляжного сезона. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области» управление главного смотрителя Липецка направило заявку на исследование проб воды и грунта на городских пляжах у реки Воронеж. Пробы будут взяты 15 мая. Еще пять дней потребуется на санитарно-химические и микробиологические исследования.
Напомним, что из-за несоответствия качества воды реки Воронеж безопасным для здоровья стандартам в прошлом году Роспотребнадзор предписал мэру Липецка не допускать работу пляжей. Тогда каждая третья проба не соответствовала гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, а девять из десяти проб не соответствовали микробиологическим показателям безопасности. На этом основании всем четыре пляжам Липецка: сокольскому, центральному, новолипецкому и пляжу на набережной были выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Основными загрязнителями воды являются хозяйственно-бытовые стоки частного сектора Сокола, Ниженки, Ситовки, Коровино, Сырского и села Введенка.
Проблеск надежды на то, что вода стала чище, дали исследования проб накануне Крещения в январе этого года. Тогда вода в районе центрального городского пляжа Липецка, на котором была организована так называемая иордань, была признана безопасной для купания.
Садовод
С Дачного
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