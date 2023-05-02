Происшествия
сегодня, 10:47
СК расценил произошедшее в чаплыгинском бассейне по уголовной статье
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Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой закончил доследственную проверку происшествия с ребенком в бассейне ФОК «Лазурный» - возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Следствием изучены записи камер наблюдения в бассейне, согласно которым ребенок пробыл под водой около минуты, допрашиваются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности детей при обучении плаванию, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования действиям персонала спорткомплекса будет дана правовая оценка», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Напомним, 25 апреля в бассейне чуть не утонул 12 летний мальчик. По водой он провел минуту сорок секунд. Следствие расценивает вред нанесенный его здоровью как тяжкий. Сейчас ребенок находится в областной детской больнице - для стабилизации состояния врачи ввели его в искусственную кому.
«Следствием изучены записи камер наблюдения в бассейне, согласно которым ребенок пробыл под водой около минуты, допрашиваются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности детей при обучении плаванию, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования действиям персонала спорткомплекса будет дана правовая оценка», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
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Напомним, 25 апреля в бассейне чуть не утонул 12 летний мальчик. По водой он провел минуту сорок секунд. Следствие расценивает вред нанесенный его здоровью как тяжкий. Сейчас ребенок находится в областной детской больнице - для стабилизации состояния врачи ввели его в искусственную кому.
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А
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