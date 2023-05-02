Происшествия

сегодня, 10:47

СК расценил произошедшее в чаплыгинском бассейне по уголовной статье

2 1072
#несчастный случай #бассейн
СК расценил произошедшее в чаплыгинском бассейне по уголовной статье

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой закончил доследственную проверку происшествия с ребенком в бассейне ФОК «Лазурный» - возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Следствием изучены записи камер наблюдения в бассейне, согласно которым ребенок пробыл под водой около минуты, допрашиваются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности детей при обучении плаванию, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования действиям персонала спорткомплекса будет дана правовая оценка», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Загрузка плеера

Напомним, 25 апреля в бассейне чуть не утонул 12 летний мальчик. По водой он провел минуту сорок секунд. Следствие расценивает вред нанесенный его здоровью как тяжкий. Сейчас ребенок находится в областной детской больнице - для стабилизации состояния врачи ввели его в искусственную кому.
2 1072
#несчастный случай #бассейн

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А

4 минуты назад
Одна в телефоне сидит, вторая воробьев считает
ответить

007

27 минут назад
Воистину от тюрьмы и от сумы........
ответить
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
16
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

Водитель «Датсуна» погиб в столкновении с «ГАЗом»
#авария #ДТП
Водитель «Датсуна» погиб в столкновении с «ГАЗом»

сегодня, 10:03

Происшествия
Бездомный вынес со стройки на улице Газина арматуру и детали опалубки
#кража
10
Бездомный вынес со стройки на улице Газина арматуру и детали опалубки

сегодня, 08:27

Происшествия
Дети нашли на свалке зарубленного мужчину, задержан подозреваемый в убийстве
#убийство
40
Дети нашли на свалке зарубленного мужчину, задержан подозреваемый в убийстве

вчера, 09:39

Происшествия
Убитым рабочим было 69 и 58 лет
#убийство
74
Убитым рабочим было 69 и 58 лет

30.04.2023 23:58

Происшествия
В Липецке маляр зарезал двух рабочих-слесарей
#убийство
24
В Липецке маляр зарезал двух рабочих-слесарей

30.04.2023 22:20

Происшествия
Липчанин в трусах выглянул в окно – соседи тут же вызвали полицию и спасателей
#Ложная тревога #блительные граждане
75
Липчанин в трусах выглянул в окно – соседи тут же вызвали полицию и спасателей

30.04.2023 18:56

Происшествия