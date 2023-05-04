Общество
39 минут назад
Екатерина Бильбао будет ловить бездомных собак в Липецке
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Известная зоозащитница выиграла торги на контакт по отлову бездомных животных.
Управление главного смотрителя Липецка завершило торги на выполнение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Его победителем стало ООО «Автотехцентр №1», директором которого является известная липецкая зоозащитница Екатерина Бильбао.
Контракт стоимостью 1 537 260 рублей предполагает отлов животных, их передачу в приют, оказание неотложной ветеринарной помощи (при необходимости), стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства, маркирование, содержание собак на время медицинских процедур, эвтаназию (по показаниям), возврат животных на прежнее место обитания, передачу новым владельцам.
Отлову, согласно контракту, подлежат все безнадзорные животные, находящиеся на территориях общего пользования в Липецке, садоводств, гаражных кооперативов, объектов соцкультбыта. Исполнитель обязан вести видеозапись процесса отлова. Подрядчику запрещено применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных. Примечательно, что стерилизованные собаки, имеющие не снимаемые или не смываемые метки (бирки), отлову не подлежат: с улиц можно забрать только тех из них, которые проявляют немотивированную агрессию к другим животным или людям.
В контракте особо отмечено то, что подрядчик обязан вести учет количества выловленных животных на всех этапах, включая возвращение на прежние места обитания. На каждое поступившее в приют животное должна быть заведена карточку учета. В нее включены дата и место отлова, вид, пол, возраст, порода отловленных животных, способ их обездвиживания, адрес приюта.
Весь комплекс услуг в отношении одной бродячей собаки обойдется мэрии Липецка в 13 183 рубля 34 копейки. Если исходить из суммы контракта, то денег хватит на отлов и содержание 116 собак.
Эта сумма на тысячу рублей меньше той, которую городская администрация платила в прошлом году приюту «Счастливый берег» (ИП Двуреченская Т.И.) за тот же комплекс услуг, и на 1 400 рублей больше, чем мэрия платила тамбовскому ИП Яшунина Л.Н. С обоими этими организациями УГС Липецка в одностороннем порядке расторг договоры на отлов и содержание бродячих собак из-за невыполнения исполнителями условий контрактов. И, кстати, Екатерина Бильбао была в числе тех, кто приложил к этому руку, так как нещадно критиковала подрядчиков мэрии за негуманное отношение к животным.
Кстати, чуть раньше УГС заключил с Екатериной Бильбао еще два краткосрочных контракта общей стоимостью 600 тысяч рублей — это позволено действующим законодательством.
— Торги на небольшие суммы провели, чтобы не бездействовать. Пока не был определён подрядчик животных никто не отлавливал, все заявки только собирались нашими специалистами. Их накопилось около 400, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
К исполнению обязанностей подрядчик приступит уже сегодня. Согласно контрактам на общую сумму порядка двух миллионов рублей, отлавливать безнадзорных животных бригады будут до конца лета. Стоит отметить, что авансовые платежи по этим договорам не предусмотрены.
Примечательно, что ООО «Автотехцентр №1» до этого имело в своем активе всего один такой контракт — с тем же УГС Липецка в 2016 году на 1 369 825 рублей.
У Екатерины Бильбао есть свой приют для бездомных животных «Территория спасения», существующий на пожертвования и личные средства зоозащитницы. На сайте организации сказано, что «в приют попадают в основном кризисные животные, которым требуется срочная ветеринарная помощь». Приют рассчитан на содержание 150 животных. Значительная доля его питомцев обретает владельцев. Кстати, на одной из недавних встреч с мэром Липецка Екатерина Бильбао попросила выделить бюджетные средства на строительство муниципального приюта для собак, но Евгения Уваркина ей отказала со словами: «Пока я не построю все нужные нам детсады, о приюте для собак речи не будет!» Впрочем, если зоозащитники захотят построить такой приют сами, мэр пообещала рассмотреть возможность выделить им грант на это благое дело.
Контракт стоимостью 1 537 260 рублей предполагает отлов животных, их передачу в приют, оказание неотложной ветеринарной помощи (при необходимости), стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства, маркирование, содержание собак на время медицинских процедур, эвтаназию (по показаниям), возврат животных на прежнее место обитания, передачу новым владельцам.
Отлову, согласно контракту, подлежат все безнадзорные животные, находящиеся на территориях общего пользования в Липецке, садоводств, гаражных кооперативов, объектов соцкультбыта. Исполнитель обязан вести видеозапись процесса отлова. Подрядчику запрещено применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных. Примечательно, что стерилизованные собаки, имеющие не снимаемые или не смываемые метки (бирки), отлову не подлежат: с улиц можно забрать только тех из них, которые проявляют немотивированную агрессию к другим животным или людям.
В контракте особо отмечено то, что подрядчик обязан вести учет количества выловленных животных на всех этапах, включая возвращение на прежние места обитания. На каждое поступившее в приют животное должна быть заведена карточку учета. В нее включены дата и место отлова, вид, пол, возраст, порода отловленных животных, способ их обездвиживания, адрес приюта.
Весь комплекс услуг в отношении одной бродячей собаки обойдется мэрии Липецка в 13 183 рубля 34 копейки. Если исходить из суммы контракта, то денег хватит на отлов и содержание 116 собак.
Эта сумма на тысячу рублей меньше той, которую городская администрация платила в прошлом году приюту «Счастливый берег» (ИП Двуреченская Т.И.) за тот же комплекс услуг, и на 1 400 рублей больше, чем мэрия платила тамбовскому ИП Яшунина Л.Н. С обоими этими организациями УГС Липецка в одностороннем порядке расторг договоры на отлов и содержание бродячих собак из-за невыполнения исполнителями условий контрактов. И, кстати, Екатерина Бильбао была в числе тех, кто приложил к этому руку, так как нещадно критиковала подрядчиков мэрии за негуманное отношение к животным.
Кстати, чуть раньше УГС заключил с Екатериной Бильбао еще два краткосрочных контракта общей стоимостью 600 тысяч рублей — это позволено действующим законодательством.
— Торги на небольшие суммы провели, чтобы не бездействовать. Пока не был определён подрядчик животных никто не отлавливал, все заявки только собирались нашими специалистами. Их накопилось около 400, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
К исполнению обязанностей подрядчик приступит уже сегодня. Согласно контрактам на общую сумму порядка двух миллионов рублей, отлавливать безнадзорных животных бригады будут до конца лета. Стоит отметить, что авансовые платежи по этим договорам не предусмотрены.
Примечательно, что ООО «Автотехцентр №1» до этого имело в своем активе всего один такой контракт — с тем же УГС Липецка в 2016 году на 1 369 825 рублей.
У Екатерины Бильбао есть свой приют для бездомных животных «Территория спасения», существующий на пожертвования и личные средства зоозащитницы. На сайте организации сказано, что «в приют попадают в основном кризисные животные, которым требуется срочная ветеринарная помощь». Приют рассчитан на содержание 150 животных. Значительная доля его питомцев обретает владельцев. Кстати, на одной из недавних встреч с мэром Липецка Екатерина Бильбао попросила выделить бюджетные средства на строительство муниципального приюта для собак, но Евгения Уваркина ей отказала со словами: «Пока я не построю все нужные нам детсады, о приюте для собак речи не будет!» Впрочем, если зоозащитники захотят построить такой приют сами, мэр пообещала рассмотреть возможность выделить им грант на это благое дело.
10 736
Комментарии (11)
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