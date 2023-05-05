Происшествия
28 минут назад
За малолетнего «водителя» наехавшей на 10-летнего мальчика машины ответит его мать
Женщине, не уследившей за девятилетним ребенком, который снял с тормоза «Kia Rio», грозит до пятисот рублей штрафа.
11 апреля GOROD48 сообщил о незаурядном ДТП: «Девятилетний мальчик в «Kia Rio» наехал на десятилетнего». Это случилось во дворе частного дома на улице Энгельса в Липецке. Потерпевшего ребенка из-под задних колес автомобиля достали спасатели городского управления ГО и ЧС, после чего его отвезли в областную детскую больницу с подозрением на пером костей таза. К счастью, при тщательном осмотре у мальчика были выявлены только ушибы таза и нижних конечностей, гематомы и ссадины.
— Проверкой инцидента занимались автоинспекторы и отдел по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Липецку. Выяснилось, что машина стояла во дворе частного дома с выключенным двигателем. Водитель автомобиля, мать девятилетнего мальчика, ушла в дом. Ее сын из любопытства сел на место водителя, начал нажимать на педали, крутить руль и дергать рычаг ручного тормоза. От этих действий машина задом покатилась под уклон и придавила оказавшегося позади нее ребенка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В отношении матери малолетнего «водителя» составлен протокол по часть первой статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. Женщине грозит предупреждение или штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
— Проверкой инцидента занимались автоинспекторы и отдел по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Липецку. Выяснилось, что машина стояла во дворе частного дома с выключенным двигателем. Водитель автомобиля, мать девятилетнего мальчика, ушла в дом. Ее сын из любопытства сел на место водителя, начал нажимать на педали, крутить руль и дергать рычаг ручного тормоза. От этих действий машина задом покатилась под уклон и придавила оказавшегося позади нее ребенка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В отношении матери малолетнего «водителя» составлен протокол по часть первой статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. Женщине грозит предупреждение или штрафа в размере от ста до пятисот рублей.