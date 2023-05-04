сегодня, 14:59
Из «ливневки» перехода у Центрального рынка извлечены несколько тонн грязи
Бригада МБУ «Управление благоустройства Липецка» чистит ливневую канализацию перехода у Центрального рынка. На время работы переход частично закрыт.
После прочистки канализации, грязь поднимут на поверхность с помощью небольшого погрузчика, который может проехать по спуску перехода. Потом мусор погрузят в самосвал и вывезут на свалку.
Переход у Центрального рынка уже несколько лет заливает после каждого сильного дождя. Последний потоп тут был шесть дней назад — 28 апреля.
Во как
Ванька Грозный
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Местный
Пусть платят