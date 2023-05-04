Общество

сегодня, 14:59

Из «ливневки» перехода у Центрального рынка извлечены несколько тонн грязи

5 668
#подземный переход #ливневка
1
Из «ливневки» перехода у Центрального рынка извлечены несколько тонн грязи

Бригада МБУ «Управление благоустройства Липецка» чистит ливневую канализацию перехода у Центрального рынка. На время работы переход частично закрыт.

Сегодня в переходе ц Центрального рынка рабочие МБУ «Управление благоустройства Липецка» чистят ливневую канализацию. Только из-под решётки дождеприемника у основания лестницы со стороны здания «Липецкгражданпроекта» рабочие, по их словам, извлекли около трех тонн грязи: песок и мусор скапливался годами.





После прочистки канализации, грязь поднимут на поверхность с помощью небольшого погрузчика, который может проехать по спуску перехода. Потом мусор погрузят в самосвал и вывезут на свалку.

Переход у Центрального рынка уже несколько лет заливает после каждого сильного дождя. Последний потоп тут был шесть дней назад — 28 апреля.

5 668
#подземный переход #ливневка
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Во как

7 минут назад
Оказывается ливневку чистить надо! А в Липецке думали,само пройдет.
ответить

Ванька Грозный

15 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
ответить

-

17 минут назад
Зато парки перерыли и урны за двадцать миллионов.
ответить

Местный

31 минуту назад
Чистить надо чаще чтоб от такого количества не офигевать
ответить

Пусть платят

33 минуты назад
Киосочники, которые там сидят, используют эту ливнёвку в качестве унитаза, мусорного ведра
ответить
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
21
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

Подрядчик держит слово: новый фасад «Октября» липчане увидят в День города
#«Октябрь»
6
Подрядчик держит слово: новый фасад «Октября» липчане увидят в День города

54 минуты назад

Общество
Время назначенной на 5 мая легкоатлетической эстафеты изменилось
#транспорт
19
Время назначенной на 5 мая легкоатлетической эстафеты изменилось

сегодня, 14:08

Общество
Студент на спор сообщил о бомбе в своем техникуме
#минирование #эвакуация
14
Студент на спор сообщил о бомбе в своем техникуме

сегодня, 11:31

Общество
На построенной пять лет назад новой нитке Петровского моста нашли строительный брак
#Петровский мост
20
На построенной пять лет назад новой нитке Петровского моста нашли строительный брак

сегодня, 11:10

Общество
Пьяный мужчина выпрыгнул из окна второго этажа
#падение с высоты
6
Пьяный мужчина выпрыгнул из окна второго этажа

сегодня, 10:57

Общество
Екатерина Бильбао будет ловить бездомных собак в Липецке
#бродячие животные
79
Екатерина Бильбао будет ловить бездомных собак в Липецке

сегодня, 09:20

Общество