Расселённый в 9-м микрорайоне дом взят под круглосуточную охрану

Из аварийного дома в 9-м микрорайоне выехали далеко не все жильцы, хотя мэрия предлагала покинуть квартиры до 1 мая.

«В настоящее время существует реальная угроза для вашей жизни и здоровья. Требуется незамедлительное решение вопроса о вашем переселении в другое жилье», — написано в объявлениях, которые развешаны на всех подъездах аварийного дома № 16 по улице 9-й микрорайоне.30 апреля в доме отключили газ. А с 24 апреля во дворе дежурит ГБР охранного предприятия. Охранник заверил — никаких происшествий не было. А жильцы жалуются: в пятницу компания хотела снять с подъездов домофоны, но потом передумала.Пятиэтажка отнюдь не выглядит опустевшей. Шторы с окон не сняты, кое-где открыты рамы, на подоконниках стоит рассада, а на балконах развешено белье.Несколько человек вышли в подъезд, понятное дело, самая больная тема — переезд.— Почему вы до сих пор не уехали?— Куда?— В съемное жилье, например.—Ну, его же надо найти. Хотелось бы в нашем районе.Больше половины жильцов дома, по подсчетам оставшихся, уехали. Но мебель мало кто вывез, большинство взяли вещи на небольшой срок. Говорят, что уезжали к родственникам. Уехавшие регулярно навещают свои квартиры.У тех, кто не уехал, разные причины оставаться в аварийном доме. Кто-то сделал ремонт, кому-то трудно уехать из квартиры, в которой прожил четверть века. Останавливает и то, что некуда девать мебель, квартиры ведь сдают, как правило, уже с мебелью.Жилец дома Сергей Данилов подсчитал, во что может обойтись новое жилье.—Компенсацию предлагают из расчета 66 тысяч рублей за квадратный метр. У меня 44 квадратных метра, на 66 умножьте, даже трех миллионов не получается. Я в Интернете посмотрел: такая же двухкомнатная квартира как у меня, обойдется на 300 000 — 400 000 рублей дороже. Это только за квартиру, а еще нужен ремонт, а еще перевезти вещи. Где за три миллиона квартиру купить?—Я же жить хочу, конечно, уеду! Пока к дочери, а потом будут ждать компенсацию, может, удастся что-то купить, в чем я сомневаюсь, — говорит вышедшая из подъезда женщина.С завтрашнего дня в доме начнут работать оценщики, на подъездах висят объявления с просьбой обеспечить доступ в квартиры.14 апреля государственная экспертиза признала аварийными 1, 2, 3, 6, 7, 8 подъезды дома. Эксперты сочли, что существует угроза их внезапного обрушения. 18 апреля мэрия ввела в доме режим повышенной готовности. Жильцам предложили переехать в маневренный фонд мэрии на улицу 50 лет НЛМК, или компенсировать плату за наем квартир: от 11,5 тысячи до 23 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько комнат было у семьи. Городская администрация также пообещала помочь переселенцам транспортом и грузчиками. Те, кто нуждается, может рассчитывать на материальную помощь.Утраченное жилье обитателям дома мэрия собирается компенсировать или деньгами, или новыми равнозначными по площади квартирами. На денежную компенсацию в областном бюджете зарезервированы 337 миллионов рублей — из расчёта 66 тысяч рублей за квадратный метр. Эти деньги жильцы дома могут получить уже в июне. Дом, в котором предусмотрены квартиры для переселенцев, будет построен в 2024 году. Эти квартиры могут обойтись бюджету в 540 миллионов рублей — прогнозная стоимость квадратного метра с отделкой составляет 82 тысячи рублей.