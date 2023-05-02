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Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы

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#бассейн #дети
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Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы

13-летний школьник находится в сознании, его жизнь — вне опасности.

Состояние 13-летнего чаплыгинского школьника, который, возможно, пережил клиническую смерть в бассейне городского ФОКа, уже не вызывает у медиков опасений.

— Мальчика вывели из медикаментозного сна. У него наблюдается положительная динамика. Он уже в сознании, контактен, разговаривает с персоналом отделения реанимации. Его жизнь — вне опасности, - сообщили GOROD48 в областной детской больнице.

Напомним, что ЧП в бассейне 25 апреля едва не закончилось трагедией. Под водой школьник провел без малого две минуты. Следствие расценило вред нанесенный его здоровью как тяжкий.
11 1405
#бассейн #дети
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Комментарии (13)

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строитель

18 минут назад
Боже ! Дай мальчику жизнь без последствий и страданий !!!
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Алкан лтз

21 минуту назад
опять 25, в твоей жизни будит ситуация и ты скажешь слава богу!до таких как ты это приходит но с опозданием!
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Алкан лтз

22 минуты назад
Слава богу!!!!
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Липчанин

23 минуты назад
опять 25, это их работа, им за это зарплату платят из наших налогов.
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опять 25

25 минут назад
Эхо, Это не богу надо говорить слава, а слава врачам !
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Введите ваше имя

32 минуты назад
Ура! Молодцы! А работников комплекса на лавочку подсудимых, а то стояли смотрели как он тонет, впритык невидели.
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Лиза

35 минут назад
Здоровья мальчику!
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Бюджетник

41 минуту назад
Ну Слава Богу, молились за тебя и переживали. Считай Господь еще шанс дал походить по земле.
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Валентина

42 минуты назад
Гость, потому что кругом просто дичайшая безграмотность!!!
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Эхо

50 минут назад
Слава Богу!!!
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