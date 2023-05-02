Происшествия
сегодня, 12:15
Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы
13-летний школьник находится в сознании, его жизнь — вне опасности.
Состояние 13-летнего чаплыгинского школьника, который, возможно, пережил клиническую смерть в бассейне городского ФОКа, уже не вызывает у медиков опасений.
— Мальчика вывели из медикаментозного сна. У него наблюдается положительная динамика. Он уже в сознании, контактен, разговаривает с персоналом отделения реанимации. Его жизнь — вне опасности, - сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Напомним, что ЧП в бассейне 25 апреля едва не закончилось трагедией. Под водой школьник провел без малого две минуты. Следствие расценило вред нанесенный его здоровью как тяжкий.
— Мальчика вывели из медикаментозного сна. У него наблюдается положительная динамика. Он уже в сознании, контактен, разговаривает с персоналом отделения реанимации. Его жизнь — вне опасности, - сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Напомним, что ЧП в бассейне 25 апреля едва не закончилось трагедией. Под водой школьник провел без малого две минуты. Следствие расценило вред нанесенный его здоровью как тяжкий.
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