Общество

44 минуты назад

На улице Металлургов с 8 мая ограничивается движение

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#дорожное движение #ремонтные работы
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На улице Металлургов с 8 мая ограничивается движение

Движение грузовиков полностью закрывается.

С 8 мая движение по улице Металлургов ограничивается: для проезда останутся открытыми по одной полосе в каждую сторону.

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, ограничения связаны с ремонтом путепровода. Кроме того будет запрещено движение по улице грузовых автомобилей.
221
#дорожное движение #ремонтные работы
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