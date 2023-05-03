На улице Металлургов с 8 мая ограничивается движение

Движение грузовиков полностью закрывается.

С 8 мая движение по улице Металлургов ограничивается: для проезда останутся открытыми по одной полосе в каждую сторону.



Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, ограничения связаны с ремонтом путепровода. Кроме того будет запрещено движение по улице грузовых автомобилей.

