Общество
44 минуты назад
На улице Металлургов с 8 мая ограничивается движение
Движение грузовиков полностью закрывается.
С 8 мая движение по улице Металлургов ограничивается: для проезда останутся открытыми по одной полосе в каждую сторону.
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, ограничения связаны с ремонтом путепровода. Кроме того будет запрещено движение по улице грузовых автомобилей.
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, ограничения связаны с ремонтом путепровода. Кроме того будет запрещено движение по улице грузовых автомобилей.