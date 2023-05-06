Знаете ли вы, что во время войны в Липецке собирали танки Т-34?

Липецк с Великой Отечественной войной связывает многое. Общеизвестно, что в городе работали 104 госпиталя, формировались многие воинские части, в том числе и Первый танковый корпус генерала Катукова, вокруг Липецка существовали военные аэродромы. Однако мало кто знает, что в городе собирались легендарные танки Т-34. Истории липецкого танкограда и района Тракторный посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики #знаете ли вы, что…

Танкоград



В 1932 году в нынешнем районе Тракторный заработал завод «Станкострой». Через 9 лет, с первых дней войны, на «Станкострое» начали ремонтировать танки, которые свозили в Липецк с мест сражений.



По данным бывшего сотрудника областного архива, капитана I ранга Анатолия Берзнева, которого, к сожалению, сегодня с нами уже нет, с 1941 по 1943 годы на «Станкостое» была восстановлена огромная масса танков.



—В мае 1940 года Сталин провел расширенное совещание с руководством страны и армии, на котором Жданов предложил попробовать проверить на деле, как будут претворяться в жизнь мобилизационные планы. Уже летом 1940 года были проведены учения по переводу предприятий на выпуск военной продукции. После них в Липецком горкоме партии подвели итоги. Все протоколы того заседания хранятся в архиве. В 1941 году, когда война стала фактом, с учетом тех учений, промышленность Липецка перешла на военные рельсы. В Липецке начали выпускать снаряды, мины, гранаты. А «Станкострой», будущий тракторный завод, тут же был перепрофилирован на ремонт танков и боевой техники. Только в первые месяцы войны на будущем ЛТЗ отремонтировали 76 танков. Есть цифра по состоянию на 1943 год — 176 танков, — рассказывал Анатолий Берзнев.



Заводчане справлялись со своей задачей блестяще: они не только ремонтировали но и собирали танки. В годы войны на «Станкостое» собирались в основном Т-34 двух типов — с 76-миллиметровым и 85-миллиметровым орудиями. Двигатели и некоторые комплектующие для танков поставлялись другими заводами, в частности Челябинским и Сталинградским тракторными. Рабочие «Станкостоя» считали себя мобилизованными, и работали по 14-16 часов. Никто не ныл, не жаловался на трудности, на усталость. Все понимали, что над страной нависла смертельная опасность, и тем, кто в окопах гораздо трудней.





Мемориал на ЛТЗ



На «Станкостой» подбитые танки шли с Донского, Воронежского, Сталинградского фронтов, и ими был заставлен весь машинный двор. Не только советской, но и немецкой, и лендлизовской, техникой. Отремонтированные танки снова отправлялись на фронт. По словам Анатолия Березнева, в 1942 году отремонтированные на заводе танки поступали и в подразделения генералов Лизюкова и Катукова, сыграв не последнюю роль в боях на Воронежском направлении.



— В 1942- году танки, восстановленные на «Станкостое» сыграли огромную роль в боях с гитлеровцами в Хлевенском, Задонском, Тербунском и Воловском районах, — рассказывал GOROD48 Анатолий Березнев.



В марте 1942 года на базе завода «Станкострой» формируется первый танковый корпус под командованием будущего маршала Михаила Катукова, а уже в мае танкисты Катукова дали бой фашистам под Волово и Тербунами.







ЛТЗ



В 1943 году «Станкострой» начал производить и мирные машины. Через год с конвейеров завода сошел первый трактор. До победного 1945-го года завод выпустил 65 таких машин. В 1947 году на заводе началось производство пропашного гусеничного трактора КД-35. К моменту снятия его с производства в 1960 году, завод выпустил 113 600 таких тракторов. Затем на ЛТЗ производились Т-25,Т-30, Т-35, Т-38 и Т-38М, Т-40 и дальнейшие его модификации. В 1970 году с конвейера Липецкого тракторного завода сошёл 500-тысячный трактор. В перестроечное и постперестроечное время завод начал производить ЛТЗ-155 и ЛТЗ-55, и ЛТЗ-60.





Готовая продукция ЛТЗ 1946. Фото И.А.Нарциссов. «Государственный архив Липецкой области»







История завода закончилась в 2004 году, когда он был признан банкротом. На мощностях завода осталось действовать предприятие по производству шасси для военной техники, которое работает и сейчас.



Но в том далеком 1943-м танкоград начал обрастать инфраструктурой, и превращаться в большой жилой район. В советское время Тракторный был огромным жилым массивом, со своими бытовыми, культурными и образовательными объектами.



История же района началась задолго до описываемых событий.



Командиры лесных рот



Около двух веков назад на месте нынешнего Тракторного существовал казенный участок для лесовосстановления, где производили опыты по разведению сосны. Назывался участок Романово-Таволжанская лесная казенная дача Липецкого уезда Тамбовской губернии и была она образцовой в Российской империи.



В 1858 году при Романово-Таволжанской лесной казенной даче открылось липецкое егерское училище, готовившее так называемых кондукторов, которые помогали лесничему осуществлять лесную стражу, следить за соблюдением правил лесопользования, составлять протоколы на задержанных нарушителей - черных лесорубов и браконьеров. Лесной корпус империи был вполне себе военизированной организацией, и кондуктор имел чин командира роты, хотя даже не имел погон. Также в обязанности кондукторов входило посадка и восстановление лесов.





Учебный участок лесовосстановления до создания егерского училища. Карта начала 50-х годов XIX века



В егерское училище, которое стало пятым таким учебным заведением в стране, набирали учеников всех сословий — всего 50 человек на полный пансион.



В 1859 году на территории Романово-Таволжанской казенной лесной дачи был устроен питомник по разведению сосны, дуба, пихты, ели, лиственницы, липы, клена, душистого тополя, с искусственной системой орошения и с противопожарным и оросительным прудом.



По словам руководителя местного ТОСа Евгения Тихонова, который историю родного района изучает с детства, от этого большого, основного пруда питались семь более маленьких, и вся станция была покрыта сетью оросительных каналов.







И в тот же год появилось здание самого училища. Сейчас оно является одним из самых старейших зданий города. Цел и тот самый пруд. Однако здание училища на улице Олега Кошевого — в аварийном полуразрушенном состоянии, а пруд — почти высох.









Таким был пруд на Трактороном в 50-х годах века двадцатого







Так пруд выглядит сейчас. Но он цел, и его еще можно спасти







1917 год стал последним в существовании корпуса лесных кондукторов империи, и, соответственно, егерского училища. По крайней мере, в прежнем состоянии. Лишь в 1924 году на его месте откроется лесной техникум.



Лесной командир революции



Одним из преподавателей липецкого егерского училища был Владимир Николаевич Агте, происходивший из обрусевшего немецкого дворянского рода. В конце XIX века все семейство Агте придерживалось революционных взглядов. Отец Владимира Агте, коллежский асессор и гласный городской думы — Николай фон Агте, еще живя в Курске часто защищал в суде осужденных по политическим делам, участвовал в демонстрациях, за что однажды был избит патриотами-черносотенцами. Он же первым из Агте вступил в партию большевиков в 1917 году.



В «десятых» годах XX века семья Агте переехала в Липецк, и поселилась во флигеле рядом с тем самым зданием училища, что на улице Олега Кошевого.



В 1917 году, после еще буржуазной революции, липецкие сторонники временного правительства Керенского пожаловали во флигель Агте, и попросили большевистскую семью убраться подобру - поздорову. Знали бы они, что своими руками «родили» того, кто вскоре сметет в Липецке их власть и возглавит первый совдеп. Агте, собрав вещи, переехали на съемную квартиру в доме на улице Дворянской, ныне Ленина.



Осенью 1917-го большевик Владимир Агте становится председателем первого липецкого уездного совета депутатов, комиссаром земского хозяйства и председателем совнархоза. За полгода, с осени 1917-го, до лета 1918-го будут решены задачи по созданию в Липецке правоохранительных органов, обузданию бандитского беспредела. Будет разрешен хоть и частично продовольственный кризис. Уезд избежал голода, да еще и оказал помощь голодающему трехмиллионному Петрограду, отправив несколько вагонов хлеба и мяса. Отец Владимира Николай Агте организовывал первые в Липецком уезде профсоюзы. Его жена Наталья встала у истоков ликвидации безграмотности в уезде, возглавила уездный департамент образования, ей принадлежит инициатива создания первых детских садов в Липецке, она организовывала в нынешнем Верхнем парке площадки для досуга детей.





Владимир Агте и его жена Наталья (фото: ГАЛО)



Но самое удивительно, что их имена в Липецке практически не увековечены. Выбита фамилия Агте на стене у памятника революционеру («Мужику с полотенцем»). Носила имя Агте небольшая улица, которой сейчас уже нет.



Стирается память и о егерском училище. Хотя, а последнее время приходят хорошие новости. Как рассказал журналистам председатель ТОС Евгений Тихонов, в этом году мэрия Липецка планирует расчистить и благоустроить пруд. Также вселяет осторожный оптимизм ситуация со зданием училища. Собственник выставил здание на продажу за 3 млн рублей, у администрации есть все шансы его выкупить.



Такой же осторожный оптимизм и в отношении тракторного завода, на котором анонсировано возрождение тракторостроительного производства.







P.S. Когда материал уже был готов, накануне публикации, вечером 5 мая







В 1932 году в нынешнем районе Тракторный заработал завод «Станкострой». Через 9 лет, с первых дней войны, на «Станкострое» начали ремонтировать танки, которые свозили в Липецк с мест сражений.По данным бывшего сотрудника областного архива, капитана I ранга Анатолия Берзнева, которого, к сожалению, сегодня с нами уже нет, с 1941 по 1943 годы на «Станкостое» была восстановлена огромная масса танков.—В мае 1940 года Сталин провел расширенное совещание с руководством страны и армии, на котором Жданов предложил попробовать проверить на деле, как будут претворяться в жизнь мобилизационные планы. Уже летом 1940 года были проведены учения по переводу предприятий на выпуск военной продукции. После них в Липецком горкоме партии подвели итоги. Все протоколы того заседания хранятся в архиве. В 1941 году, когда война стала фактом, с учетом тех учений, промышленность Липецка перешла на военные рельсы. В Липецке начали выпускать снаряды, мины, гранаты. А «Станкострой», будущий тракторный завод, тут же был перепрофилирован на ремонт танков и боевой техники. Только в первые месяцы войны на будущем ЛТЗ отремонтировали 76 танков. Есть цифра по состоянию на 1943 год — 176 танков, — рассказывал Анатолий Берзнев.Заводчане справлялись со своей задачей блестяще: они не только ремонтировали но и собирали танки. В годы войны на «Станкостое» собирались в основном Т-34 двух типов — с 76-миллиметровым и 85-миллиметровым орудиями. Двигатели и некоторые комплектующие для танков поставлялись другими заводами, в частности Челябинским и Сталинградским тракторными. Рабочие «Станкостоя» считали себя мобилизованными, и работали по 14-16 часов. Никто не ныл, не жаловался на трудности, на усталость. Все понимали, что над страной нависла смертельная опасность, и тем, кто в окопах гораздо трудней.На «Станкостой» подбитые танки шли с Донского, Воронежского, Сталинградского фронтов, и ими был заставлен весь машинный двор. Не только советской, но и немецкой, и лендлизовской, техникой. Отремонтированные танки снова отправлялись на фронт. По словам Анатолия Березнева, в 1942 году отремонтированные на заводе танки поступали и в подразделения генералов Лизюкова и Катукова, сыграв не последнюю роль в боях на Воронежском направлении.— В 1942- году танки, восстановленные на «Станкостое» сыграли огромную роль в боях с гитлеровцами в Хлевенском, Задонском, Тербунском и Воловском районах, — рассказывал GOROD48 Анатолий Березнев.В марте 1942 года на базе завода «Станкострой» формируется первый танковый корпус под командованием будущего маршала Михаила Катукова, а уже в мае танкисты Катукова дали бой фашистам под Волово и Тербунами.В 1943 году «Станкострой» начал производить и мирные машины. Через год с конвейеров завода сошел первый трактор. До победного 1945-го года завод выпустил 65 таких машин. В 1947 году на заводе началось производство пропашного гусеничного трактора КД-35. К моменту снятия его с производства в 1960 году, завод выпустил 113 600 таких тракторов. Затем на ЛТЗ производились Т-25,Т-30, Т-35, Т-38 и Т-38М, Т-40 и дальнейшие его модификации. В 1970 году с конвейера Липецкого тракторного завода сошёл 500-тысячный трактор. В перестроечное и постперестроечное время завод начал производить ЛТЗ-155 и ЛТЗ-55, и ЛТЗ-60.История завода закончилась в 2004 году, когда он был признан банкротом. На мощностях завода осталось действовать предприятие по производству шасси для военной техники, которое работает и сейчас.Но в том далеком 1943-м танкоград начал обрастать инфраструктурой, и превращаться в большой жилой район. В советское время Тракторный был огромным жилым массивом, со своими бытовыми, культурными и образовательными объектами.История же района началась задолго до описываемых событий.Около двух веков назад на месте нынешнего Тракторного существовал казенный участок для лесовосстановления, где производили опыты по разведению сосны. Назывался участок Романово-Таволжанская лесная казенная дача Липецкого уезда Тамбовской губернии и была она образцовой в Российской империи.В 1858 году при Романово-Таволжанской лесной казенной даче открылось липецкое егерское училище, готовившее так называемых кондукторов, которые помогали лесничему осуществлять лесную стражу, следить за соблюдением правил лесопользования, составлять протоколы на задержанных нарушителей - черных лесорубов и браконьеров. Лесной корпус империи был вполне себе военизированной организацией, и кондуктор имел чин командира роты, хотя даже не имел погон. Также в обязанности кондукторов входило посадка и восстановление лесов.В егерское училище, которое стало пятым таким учебным заведением в стране, набирали учеников всех сословий — всего 50 человек на полный пансион.В 1859 году на территории Романово-Таволжанской казенной лесной дачи был устроен питомник по разведению сосны, дуба, пихты, ели, лиственницы, липы, клена, душистого тополя, с искусственной системой орошения и с противопожарным и оросительным прудом.По словам руководителя местного ТОСа Евгения Тихонова, который историю родного района изучает с детства, от этого большого, основного пруда питались семь более маленьких, и вся станция была покрыта сетью оросительных каналов.И в тот же год появилось здание самого училища. Сейчас оно является одним из самых старейших зданий города. Цел и тот самый пруд. Однако здание училища на улице Олега Кошевого — в аварийном полуразрушенном состоянии, а пруд — почти высох.1917 год стал последним в существовании корпуса лесных кондукторов империи, и, соответственно, егерского училища. По крайней мере, в прежнем состоянии. Лишь в 1924 году на его месте откроется лесной техникум.Одним из преподавателей липецкого егерского училища был Владимир Николаевич Агте, происходивший из обрусевшего немецкого дворянского рода. В конце XIX века все семейство Агте придерживалось революционных взглядов. Отец Владимира Агте, коллежский асессор и гласный городской думы — Николай фон Агте, еще живя в Курске часто защищал в суде осужденных по политическим делам, участвовал в демонстрациях, за что однажды был избит патриотами-черносотенцами. Он же первым из Агте вступил в партию большевиков в 1917 году.В «десятых» годах XX века семья Агте переехала в Липецк, и поселилась во флигеле рядом с тем самым зданием училища, что на улице Олега Кошевого.В 1917 году, после еще буржуазной революции, липецкие сторонники временного правительства Керенского пожаловали во флигель Агте, и попросили большевистскую семью убраться подобру - поздорову. Знали бы они, что своими руками «родили» того, кто вскоре сметет в Липецке их власть и возглавит первый совдеп. Агте, собрав вещи, переехали на съемную квартиру в доме на улице Дворянской, ныне Ленина.Осенью 1917-го большевик Владимир Агте становится председателем первого липецкого уездного совета депутатов, комиссаром земского хозяйства и председателем совнархоза. За полгода, с осени 1917-го, до лета 1918-го будут решены задачи по созданию в Липецке правоохранительных органов, обузданию бандитского беспредела. Будет разрешен хоть и частично продовольственный кризис. Уезд избежал голода, да еще и оказал помощь голодающему трехмиллионному Петрограду, отправив несколько вагонов хлеба и мяса. Отец Владимира Николай Агте организовывал первые в Липецком уезде профсоюзы. Его жена Наталья встала у истоков ликвидации безграмотности в уезде, возглавила уездный департамент образования, ей принадлежит инициатива создания первых детских садов в Липецке, она организовывала в нынешнем Верхнем парке площадки для досуга детей.Но самое удивительно, что их имена в Липецке практически не увековечены. Выбита фамилия Агте на стене у памятника революционеру («Мужику с полотенцем»). Носила имя Агте небольшая улица, которой сейчас уже нет.Стирается память и о егерском училище. Хотя, а последнее время приходят хорошие новости. Как рассказал журналистам председатель ТОС Евгений Тихонов, в этом году мэрия Липецка планирует расчистить и благоустроить пруд. Также вселяет осторожный оптимизм ситуация со зданием училища. Собственник выставил здание на продажу за 3 млн рублей, у администрации есть все шансы его выкупить.Такой же осторожный оптимизм и в отношении тракторного завода, на котором анонсировано возрождение тракторостроительного производства.. Когда материал уже был готов, накануне публикации, вечером 5 мая стало известно о пожаре произошедшем в здании егерского училища . Возгорание в этом историческом доме происходят достаточно часто. Успеем ли мы спасти историю Липецка?