Москвич пустил чужой дом на доски

Возбуждено уголовное дело о краже.

В отношении 68-летнего москвича, похитившего со стен чужого дома вагонку, возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище .Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в полицию обратилась 79-летняя жительница одного из сел Чаплыгинского округа. В соседнем селе у женщины есть старый дом, в котором никто не живёт. Около месяца она там не была. А в начале августа приехала и увидела, что в доме выбито окно, а из террасы украдена часть вагонки, которой были обиты стены. Ущерб составил 10 000 рублей.У 68-летнего москвича в том же селе находится дача. Он решил обить вагонкой террасу в доме, но купленной доски не хватило, и он присмотрел аналогичный материал на террасе чужого нежилого дома. По данным следствия, выставив окно, мужчина проник в дом, снял часть вагонки и перенес ее к себе. Украденную вагонку он использовал в обшивке стен, но ему снова не хватило, и он повторно наведался в чужой дом и снял со стен еще часть вагонки.Похищенное изъято. Мужчина — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.