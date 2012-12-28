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сегодня, 11:47
3

Москвич пустил чужой дом на доски

Возбуждено уголовное дело о краже.

В отношении 68-летнего москвича, похитившего со стен чужого дома вагонку, возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище .

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в полицию обратилась 79-летняя жительница одного из сел Чаплыгинского округа. В соседнем селе у женщины есть старый дом, в котором никто не живёт. Около месяца она там не была. А в начале августа приехала и увидела, что в доме выбито окно, а из террасы украдена часть вагонки, которой были обиты стены. Ущерб составил 10 000 рублей.

У 68-летнего москвича в том же селе находится дача. Он решил обить вагонкой террасу в доме, но купленной доски не хватило, и он присмотрел аналогичный материал на террасе чужого нежилого дома. По данным следствия, выставив окно, мужчина проник в дом, снял часть вагонки и перенес ее к себе. Украденную вагонку он использовал в обшивке стен, но ему снова не хватило, и он повторно наведался в чужой дом и снял со стен еще часть вагонки.

Похищенное изъято. Мужчина — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
кража
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Комментарии (3)

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Сначала новые
чиновник
12 минут назад
правильно, кого то должна сажать!
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Смотритель зоопарка
18 минут назад
Денег много не бывает , бывает что хватает , а вам всё разделяй и властвуй.
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Очевидец
сегодня, 12:23
Какое село? Что за военная тайна? А мужика выселить в Москву! Пусть там ворует. Там денег много.
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