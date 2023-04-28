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«Скорее всего, у ребенка была клиническая смерть»

12 1739
#дети #бассейн
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«Скорее всего, у ребенка была клиническая смерть»

В областной детской больнице делают все для спасения 13-летнего мальчика, чуть не утонувшего в бассейне.

13-летний мальчик, который провел на дне бассейна ФОК «Лазурный» в Чаплыгине минуту сорок секунд, по-прежнему находится в клинике в состоянии искусственной комы. В состояние медикаментозного сна пациентов вводят при тяжелых поражениях организма, чтобы помочь восстановлению.

- Скорее всего, у ребенка была клиническая смерть, - считает главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин. - Все было бы совсем плохо, если бы не первичные реанимационные мероприятия, которые, оказали мальчику в бассейне.

Состояние школьника по-прежнему стабильно тяжелое, но уже хорошо, что без отрицательной динамики. В искусственной коме он может привести при тех поражениях органов и тканей тела, которые вызвало утопление, от нескольких дней до месяца и больше. Врачи, понятное дело, никаких прогнозов не дают. Они просто делают все возможное, чтобы выходить ребенка.

Надежду на благоприятный исход дает похожий случай, который случился осенью 2021 года в бассейне детского сада №134 Липецка: тогда захлебнулся пятилетний ребенок. В областную больницу его доставили почти без признаков жизни, он не дышал самостоятельно. Его также ввели в искусственную кому, а когда убедились, что организм пошел на поправку, вывели из этого состояния. Сейчас ребенок здоров.
12 1739
#дети #бассейн
1

Комментарии (12)

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Красное

7 минут назад
Как не заступайтесь,и что не говорите,виноваты тренер и медработник. За детьми в бассейне должен следить тренер,а он не следил... Помощь при несчастном случае должен оказывать медработник, а он не знает азов оказания экстренной помощи при утоплении.... Очень жаль мальчика. Выздоровления ему! Ну а виновные ,в любом случае , должны понести наказание.
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селянин

9 минут назад
Липчанин,"горожанин"это троль,не обращай внимание.
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Наблюдатель.

10 минут назад
Халатность тренера, именно им отдают детей в секции...
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А что

14 минут назад
Лучше бы уборщица, тогда уборщица не действовала?
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Лучше бы уборщица

17 минут назад
Может, правильно бы действовала. В отличие от этой медсестры.
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Липчанин

27 минут назад
горожанин, да? А кто проводил первичные реанимационные мероприятия, уборщица?
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гость

28 минут назад
мальчику выздоровления. Но не пойму одного, как там сидит девушка и вместо того, чтобы смотреть за детьми, листает бумажки? Ведь, если бы она среагировала на минуту раньше, то это помогло бы
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911

33 минуты назад
Всё очень плохо.
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горожанин

42 минуты назад
селянин, это главная злодейка в данном случае. Смотрела в упор на утонувшего ребёнка и ничего не видела
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селянин

50 минут назад
Молодец медсестра,что реанимировал пацана.
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