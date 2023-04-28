Происшествия
сегодня, 10:10
«Скорее всего, у ребенка была клиническая смерть»
В областной детской больнице делают все для спасения 13-летнего мальчика, чуть не утонувшего в бассейне.
13-летний мальчик, который провел на дне бассейна ФОК «Лазурный» в Чаплыгине минуту сорок секунд, по-прежнему находится в клинике в состоянии искусственной комы. В состояние медикаментозного сна пациентов вводят при тяжелых поражениях организма, чтобы помочь восстановлению.
- Скорее всего, у ребенка была клиническая смерть, - считает главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин. - Все было бы совсем плохо, если бы не первичные реанимационные мероприятия, которые, оказали мальчику в бассейне.
Состояние школьника по-прежнему стабильно тяжелое, но уже хорошо, что без отрицательной динамики. В искусственной коме он может привести при тех поражениях органов и тканей тела, которые вызвало утопление, от нескольких дней до месяца и больше. Врачи, понятное дело, никаких прогнозов не дают. Они просто делают все возможное, чтобы выходить ребенка.
Надежду на благоприятный исход дает похожий случай, который случился осенью 2021 года в бассейне детского сада №134 Липецка: тогда захлебнулся пятилетний ребенок. В областную больницу его доставили почти без признаков жизни, он не дышал самостоятельно. Его также ввели в искусственную кому, а когда убедились, что организм пошел на поправку, вывели из этого состояния. Сейчас ребенок здоров.
- Скорее всего, у ребенка была клиническая смерть, - считает главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин. - Все было бы совсем плохо, если бы не первичные реанимационные мероприятия, которые, оказали мальчику в бассейне.
Состояние школьника по-прежнему стабильно тяжелое, но уже хорошо, что без отрицательной динамики. В искусственной коме он может привести при тех поражениях органов и тканей тела, которые вызвало утопление, от нескольких дней до месяца и больше. Врачи, понятное дело, никаких прогнозов не дают. Они просто делают все возможное, чтобы выходить ребенка.
Надежду на благоприятный исход дает похожий случай, который случился осенью 2021 года в бассейне детского сада №134 Липецка: тогда захлебнулся пятилетний ребенок. В областную больницу его доставили почти без признаков жизни, он не дышал самостоятельно. Его также ввели в искусственную кому, а когда убедились, что организм пошел на поправку, вывели из этого состояния. Сейчас ребенок здоров.
Комментарии (12)
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Красное
селянин
Наблюдатель.
А что
Лучше бы уборщица
Липчанин
гость
911
горожанин
селянин