Липецкую студентку обвиняют в хищении заказов на «Вайлдберриз» на полмиллиона рублей

Она работала менеджером по работе с клиентами в пункте выдачи заказов и теперь пойдёт под суд за мошенничество.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело 23-летней студентки, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.«По данным следствия, что с 17 августа 2025 года по 28 января 2026 года студентка, будучи менеджером по работе с клиентами в пункте выдачи заказов «Вайлдберриз», оформляла отказы от поступивших товаров, после чего забирала их себе», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.В результате ООО «РВБ» (это подконтрольная «Вайлдберриз» компания) причинён ущерб на сумму 565 271 рубль. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.