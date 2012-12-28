Липецкая вечЁрка: беременная провалилась в кипяток, избитая подчиненным и повышение тарифов ЖКХ
При уборке снега погрузчик смял легковушку: со страховой компании и МБУ взыскали более 900 тысяч рублей
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию
Поврежденный на улице Литаврина участок теплосети в этом году получил трёхлетнюю гарантию
Лучше поздно, чем никогда: в бюджете Липецка нашлись деньги на консервацию городских фонтанов
Происшествия
477
сегодня, 12:07
2
Липецкую студентку обвиняют в хищении заказов на «Вайлдберриз» на полмиллиона рублей
Она работала менеджером по работе с клиентами в пункте выдачи заказов и теперь пойдёт под суд за мошенничество.
«По данным следствия, что с 17 августа 2025 года по 28 января 2026 года студентка, будучи менеджером по работе с клиентами в пункте выдачи заказов «Вайлдберриз», оформляла отказы от поступивших товаров, после чего забирала их себе», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате ООО «РВБ» (это подконтрольная «Вайлдберриз» компания) причинён ущерб на сумму 565 271 рубль. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.
0
1
1
0
4
Комментарии (2)