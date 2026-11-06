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Общество
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сегодня, 12:01
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В Липецке поставили на паузу борьбу за чистоту русского языка на фасадах зданий
Мэрия пока не штрафует предпринимателей за иностранщину и абракадабру на вывесках.
название гостиницы на английском языке теперь вне закона
Департамент развития территории липецкой мэрии, как выяснил GOROD48, пока поставил на паузу наказание бизнеса рублем за иностранщину и абракадабру на вывесках. С нарушителями борются мерами профилактики через предупреждения об устранений нарушений. С начала года ведомство выявило 235 вывесок на иностранных языках, в основном, англицизмов, и предприниматели, которым на это указали заменили вывески на русскоязычные.
— Одно дело — нарушение Правил благоустройства Липецка энергетиками, не вовремя восстанавливающими благоустройство и другое — нарушения в оформлении вывесок, которые никому ничем не угрожают, — прокомментировали ситуацию GOROD48 в ведомстве.
три эти вывески находятся на фасаде одного дома — на улице Ворошилова, 3
Напомним, что индивидуальных предпринимателей за нарушение закона о рекламе по по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, малый бизнес — на сумму 250 тысяч, крупный — на сумму до полумиллиона. За иностранные слова на вывесках и указателях без перевода индивидуального предпринимателя могут оштрафовать по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ на тысячу рублей, малый бизнес — в размере до пяти тысяч, крупный — в размере до 10 тысяч.
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