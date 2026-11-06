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сегодня, 12:01
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В Липецке поставили на паузу борьбу за чистоту русского языка на фасадах зданий

Мэрия пока не штрафует предпринимателей за иностранщину и абракадабру на вывесках.

Еще 1 марта прошлого года в России вступил в силу закон, закрепляющий приоритет русского языка в публичной сфере деятельности. В Госдуме посчитали, что англицизмы угрожают культурной идентичности россиян, а реклама с их использованием вводит потребителей в заблуждение. На английском без перевода закон оставил вывески с либо зарегистрированными товарными знаками и брендами (как, например, Wildberries, Nike, Bosch, Ozon, Beeline), либо фирменными наименованиями, зарегистрированными в установленном порядке в ЕГРЮЛ. Нельзя использовать англицизмы в названиях объектов капитального строительства, наименованиях жилых комплексов и гостиниц. Нарушителей могут оштрафовать как по заявлению потребителя, так и конкурента.

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название гостиницы на английском языке теперь вне закона 

Департамент развития территории липецкой мэрии, как выяснил GOROD48, пока поставил на паузу наказание бизнеса рублем за иностранщину и абракадабру на вывесках. С нарушителями борются мерами профилактики через предупреждения об устранений нарушений. С начала года ведомство выявило 235 вывесок на иностранных языках, в основном, англицизмов, и предприниматели, которым на это указали заменили вывески на русскоязычные.

— Одно дело — нарушение Правил благоустройства Липецка энергетиками, не вовремя восстанавливающими благоустройство и другое — нарушения в оформлении вывесок, которые никому ничем не угрожают, — прокомментировали ситуацию GOROD48 в ведомстве.

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три эти вывески находятся на фасаде одного дома — на улице Ворошилова, 3 

Напомним, что индивидуальных предпринимателей за нарушение закона о рекламе по по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, малый бизнес — на сумму 250 тысяч, крупный — на сумму до полумиллиона. За иностранные слова на вывесках и указателях без перевода индивидуального предпринимателя могут оштрафовать по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ на тысячу рублей, малый бизнес — в размере до пяти тысяч, крупный — в размере до 10 тысяч.
реклама
вывески
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
липчанин
15 минут назад
Вывески на иностранном языке это серьезная проблема ,а про аброкадабру вообще молчу. Это вот трубы мелочь, могут и подождать
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СССР
16 минут назад
хватит эту басурманскую абракадабру писать! Мы живём в России!
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омсквич
41 минуту назад
Как знал что во всех проблемах в городе виноват Трамп
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1
48 минут назад
И заставьте убрать колхозное "48" в названиях.
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санитар
49 минут назад
Достаточно зарегистрировать эти названия, тогда можно. Хотя вывески от этого понятнее не станут.
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Посмотрите
58 минут назад
На Студеновской магазин Shine Systems. Чихали они на закон
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Ентот пэтриот
59 минут назад
Названия на английском, вот от куда все наши беды.
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Интересно
сегодня, 12:22
Кого-то уже успели оштрафовать ранее?
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Цыганский Барон
сегодня, 12:18
Все звери ровны, но кто-то ровнее
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Барон Санкт-Петербург
23 минуты назад
Никаких ровных цверей в природе нет , у каждого своя миссия , а людям жить нужно учиться дружно
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Ну
сегодня, 12:18
Надеемся дядя Миша наведёт порядок в борьбе с аглицкими вывескам и!!!
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