Лучше поздно, чем никогда: в бюджете Липецка нашлись деньги на консервацию городских фонтанов

Победитель торгов сбил цену контракта на четверть от начальной.

Сезон фонтанов в Липецке завершился 1 октября. Уже ноябрь, а главные городские фонтаны до сих пор с водой. Липчанин Егор прислал GOROD48 подборку соответствующих фотографий. И приписал, что в одних чашах застоявшаяся вода позеленела, в других почернела от гниющей листвы. «В одной из чаш на Театральной площади лежат булыжники и кирпичи. По ночам от +1 до -3 градусов, вода в чашах может замёрзнуть и повредить оборудование, но по какой-то причине управление главного смотрителя не подписывает контракт на консервацию фонтанов».Мы выяснили, что собственник фонтанов, управление главного смотрителя, только что проторговало контракт на демонтаж оборудования Большого и Малого фонтанов на улице Ленина, фонтана на площади Петра Великого, каскада фонтанов на спуске от площади Соборной и комплекса фонтанов на площади Театральной. За контракт со стартовой ценой в 3 688 172 рубля была жёсткая борьба. В итоге его подписали с компанией, сбросившей стоимость работ до 2 729 247 рублей.Столь поздний аукцион на сезонные работы вызван тяжёлой ситуацией с городским бюджетом. В приоритете — защищённые статьи расходов, всё остальное финансируется по остаточному принципу. Как только были найдены деньги на консервацию фонтанов, УГС тут же объявил торги на соответствующие работы. В ведомстве надеются, что подрядчик успеет закончить консервацию к морозам.