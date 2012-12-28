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Лучше поздно, чем никогда: в бюджете Липецка нашлись деньги на консервацию городских фонтанов
Общество
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сегодня, 12:20
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Лучше поздно, чем никогда: в бюджете Липецка нашлись деньги на консервацию городских фонтанов
Победитель торгов сбил цену контракта на четверть от начальной.
Мы выяснили, что собственник фонтанов, управление главного смотрителя, только что проторговало контракт на демонтаж оборудования Большого и Малого фонтанов на улице Ленина, фонтана на площади Петра Великого, каскада фонтанов на спуске от площади Соборной и комплекса фонтанов на площади Театральной. За контракт со стартовой ценой в 3 688 172 рубля была жёсткая борьба. В итоге его подписали с компанией, сбросившей стоимость работ до 2 729 247 рублей.
Столь поздний аукцион на сезонные работы вызван тяжёлой ситуацией с городским бюджетом. В приоритете — защищённые статьи расходов, всё остальное финансируется по остаточному принципу. Как только были найдены деньги на консервацию фонтанов, УГС тут же объявил торги на соответствующие работы. В ведомстве надеются, что подрядчик успеет закончить консервацию к морозам.
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