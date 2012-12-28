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сегодня, 12:03
3

Демидовский рельс передан Краеведческому музею

Экспонат в опорах пешеходного моста на Карьере нашёл краевед и Почётный гражданин Липецка Александр Клоков.

Сегодня сотрудники Краеведческого музея забрали у строителей рельс, сделанный на одном из уральских заводов в конце XIX века.

Напомним, в середине августа при разборе опор аварийного моста на улице Гайдара краевед и Почётный гражданин Липецка Александр Клоков обнаружил в них рельсы с клеймами 1892 года.

Железная дорога, над которой 66 лет назад был построен пешеходный мост, — одна из старейших в Центральной России — её проложили ещё в конце 60-х годов XIX века. Дорога соединяла города Орёл и Козлов (ныне Мичуринск).

Переданный Краеведческому музею рельс весит около 50 килограммов. На нём хорошо читается слово «Демидовский». В музее рассказали, что пока экспонат отправлен на хранение. Липчане смогут его увидеть на какой-нибудь тематической выставке.



Новый мост на месте старого компания «Альянс Техносервис» должна построить к концу 2027 года.
ремонт мостов
Карьер
музей
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Злой.
сегодня, 12:29
Хорошо не в скупку.
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Карьерский
сегодня, 12:20
Мы во все времена знали про эти рельсы. Со стороны ул Гайдара можно было залезть и прочитать старинную надпись.
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Вопрос
сегодня, 12:13
там два производителя - а взяли только один
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