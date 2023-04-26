Происшествия
31 минуту назад
В Чаплыгинском районе 13-летнего мальчика доставили из бассейна в реанимацию
Происшествие случилось в ФОК «Лазурный».
Сегодня из Чаплыгинского района в реанимацию Липецкой областной детской больницы доставлен 13-летний мальчик.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ребёнок нахлебался воды в время занятий по плаванию в бассейне ФОК «Лазурный», в больницу он доставлен с признаками утопления.
В медучреждении сообщили, что состояние мальчика крайне тяжёлое, но врачи делают всё возможное для его спасения.
Следственный комитет уже начал доследственную проверку происшествия, ход которой контролирует прокуратура.
Будут изучены обстоятельства несчастного случая с ребёнком, дана оценка соблюдению требований безопасности в физкультурно-оздоровительном комплексе.
Напомним, в 2019-м году в этом чаплыгинском бассейне были выявлены серьёзные нарушения.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ребёнок нахлебался воды в время занятий по плаванию в бассейне ФОК «Лазурный», в больницу он доставлен с признаками утопления.
В медучреждении сообщили, что состояние мальчика крайне тяжёлое, но врачи делают всё возможное для его спасения.
Следственный комитет уже начал доследственную проверку происшествия, ход которой контролирует прокуратура.
Будут изучены обстоятельства несчастного случая с ребёнком, дана оценка соблюдению требований безопасности в физкультурно-оздоровительном комплексе.
Напомним, в 2019-м году в этом чаплыгинском бассейне были выявлены серьёзные нарушения.