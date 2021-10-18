Происшествия
сегодня, 13:59
В детском саду захлебнулся ребенок
Пятилетний мальчик занимался плаванием в бассейне.
Сегодня утром в детском саду №134 Липецка произошла трагедия. Во время занятий в бассейне захлебнулся пятилетний ребенок.
Как сообщили GOROD48 в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», малыша на реанимобиле доставили в областную детскую больницу. Ребенок попал туда в коме. Самостоятельно он не дышит. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.
- Инцидент произошел после занятия по обучению плаванию в «лягушатнике» глубиной 45 сантиметров. В группе было 12 детей. Когда дети стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Она сразу же бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог делала ребёнку искусственное дыхание. После малыша передали врачам. Педагог, который занимался с детьми, опытный. Нам известно, что с занятия она не отлучалась. Сейчас в учреждении проводится внутренняя проверка, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии Липецка.
Как сообщили GOROD48 в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», малыша на реанимобиле доставили в областную детскую больницу. Ребенок попал туда в коме. Самостоятельно он не дышит. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.
- Инцидент произошел после занятия по обучению плаванию в «лягушатнике» глубиной 45 сантиметров. В группе было 12 детей. Когда дети стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Она сразу же бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог делала ребёнку искусственное дыхание. После малыша передали врачам. Педагог, который занимался с детьми, опытный. Нам известно, что с занятия она не отлучалась. Сейчас в учреждении проводится внутренняя проверка, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии Липецка.
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