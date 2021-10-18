Происшествия

сегодня, 13:59

В детском саду захлебнулся ребенок

47 16798
#ЧП #дети
16
В детском саду захлебнулся ребенок

Пятилетний мальчик занимался плаванием в бассейне.

Сегодня утром в детском саду №134 Липецка произошла трагедия. Во время занятий в бассейне захлебнулся пятилетний ребенок.

Как сообщили GOROD48 в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», малыша на реанимобиле доставили в областную детскую больницу. Ребенок попал туда в коме. Самостоятельно он не дышит. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

- Инцидент произошел после занятия по обучению плаванию в «лягушатнике» глубиной 45 сантиметров. В группе было 12 детей. Когда дети стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Она сразу же бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог делала ребёнку искусственное дыхание. После малыша передали врачам. Педагог, который занимался с детьми, опытный. Нам известно, что с занятия она не отлучалась. Сейчас в учреждении проводится внутренняя проверка, - сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии Липецка. 
47 16798
#ЧП #дети
16

Комментарии (48)

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Раньше

5 минут назад
Наталья, и без самолётов,авто,поездов обходились. Много без чего обходились...
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Гость

7 минут назад
Дай бог силы и терпения родителям !малышу чтобы выжил ,а воспитателям и тренеру пережить этот страшный ужас ,это очень страшно!в каждой работе есть свои минусы ,но как у работников с детьми это очень большая ответственность,что можно тут сказать всем сил и терпения !малыш держись ты же сильный !
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Наташа

28 минут назад
Госпади...как страшно, хоть бы малыш выкарабкался. Отвели ребенка в садик называется....весь день не по себе. Фантазировать версии можно разные сейчас и искать виновных. Думаю врачи уже поняли, что произошло с ребенком, по его состоянию. Родителям сил и терпения, даже слов нет. Был на моей памяти случай, утонула 18 летняя девушка. По факту после вскрытия воды в лёгких не было почти, оказалось, что в мозге что то произошло. И как сказали родителям, она б и на суше бы умерла(((((
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Животиков

31 минуту назад
на ИВЛ тело может лежать месяцами, мертвый мозг не оживить
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участковый Аниськин

40 минут назад
Гость, написано, что "ребенок упал в воду", а не лежал под водой.
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Я

сегодня, 18:33
Дед, соглашаюсь с Вашей верстей, они в садиках либо лясы точат по телефону, либо в носу ковыряют
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Дед

сегодня, 18:22
Он не мог упасть в воду и сразу в кому, скорее всего он захлебнулся раньше и пролежал там несколько минут, инструктор просто не следил, ХАЛАТНОСТЬ, ЕСЛИБ следил -а, такого бы не произошло.
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хм

сегодня, 18:13
Я дико извиняюсь,, а где по вашему должен работать опытный и грамотный педагог? в фитнес-центре? Дядькам и тетьками там не нужны педагоги. В школе? Не в каждой школе есть бассейн. В спортивной школе? Там тренеры по плаванию. А педагог и тренер это нетождественные понятия. Так где?
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Гость

сегодня, 18:10
Разрешение на посещение бассейна в детском саду выдает врач-педиатр. При чем здесь родители?
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.

сегодня, 17:47
Прохор,прекратите обвинять родителей,это любимое дело школ,садиков,на родителей вину, обучение перекладывать? О каком здоровье они могли умолчанию,это же не профессиональный спорт.Малыши просто.
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