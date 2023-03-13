Происшествия
55 минут назад
В Липецке начался суд над предполагаемым курьером мошенников
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На мошенников 19-летний житель Тамбовской области работал всего неделю. Теперь ему грозит несколько лет заключения.
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Советский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела 19-летнего тамбовчанина Вадима Синицина, подозреваемого в четырёх эпизодах мошенничества. Парню предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ, по двум эпизодам части 3 статьи 159 УК РФ и по части 4 статьи 159 УК РФ.
По версии следствия, летом 2022 года Вадим Синицин приехал в наш регион поступать в учебное заведение, но наткнулся в интернете на объявление о лёгком заработке и согласился. Организаторы мошеннической схемы массово обзванивали стационарные телефоны в Липецке, и сообщали тем, кто ответил на звонок, что их родственники совершили ДТП. Затем мошенники предлагали замять возможное уголовное дело за деньги. За этими деньгами по наводке неизвестного под никнеймом «Сергей 1313» как раз и приходил Вадим Синицин.
Следствие полагает, что 19-летний Вадим Синицин представлялся потерпевшим помощником сотрудника правоохранительных органов или водителем: семь потерпевших передали ему более 2,6 миллиона рублей. Четверо из семи сегодня пришли в суд.
Одна из потерпевших - бухгалтер с 30-летним стажем отдала мошенникам 500 000 рублей. В телефонном разговоре пенсионерке сообщили, что ее дочь сбила девушку на перекрёстке и потерпевшая сторона потребовала компенсацию в миллион рублей. Договорились на половине суммы.
По версии следствия, летом 2022 года Вадим Синицин приехал в наш регион поступать в учебное заведение, но наткнулся в интернете на объявление о лёгком заработке и согласился. Организаторы мошеннической схемы массово обзванивали стационарные телефоны в Липецке, и сообщали тем, кто ответил на звонок, что их родственники совершили ДТП. Затем мошенники предлагали замять возможное уголовное дело за деньги. За этими деньгами по наводке неизвестного под никнеймом «Сергей 1313» как раз и приходил Вадим Синицин.
Следствие полагает, что 19-летний Вадим Синицин представлялся потерпевшим помощником сотрудника правоохранительных органов или водителем: семь потерпевших передали ему более 2,6 миллиона рублей. Четверо из семи сегодня пришли в суд.
Одна из потерпевших - бухгалтер с 30-летним стажем отдала мошенникам 500 000 рублей. В телефонном разговоре пенсионерке сообщили, что ее дочь сбила девушку на перекрёстке и потерпевшая сторона потребовала компенсацию в миллион рублей. Договорились на половине суммы.
Почему женщина так легко поверила легенде? Как раз накануне она ездила с дочерью за город, и матери показалось, что та слишком опасно водит.
Деньги бухгалтер без документов передавать побаивалась, поэтому на всякий случай сняла пришедшего за ними курьера на видео - тот, кстати не возражал. Потерявшая деньги пенсионерка, как и все потерпевшие, немного стыдится случившегося. Она даже устроилась на работу, чтобы вновь заработать потерянную сумму.
А 88-летняя липчанка София Лутохина отдала 150 000 рублей за спасение якобы совершившей ДТП снохи. За одно утро мошенники позвонили женщине несколько раз, подолгу с ней разговаривали, после чего София Лутохина отдала деньги курьеру, и только через несколько часов одумалась и связалась со снохой и сыном.
Полицейские предполагают, что парень работал курьером в обманывавшей пенсионеров группе за 10% собранных со стариков средств. Остальные деньги он переводил кураторам.
Поработать на мошенников Вадим Синицин смог чуть больше недели – с 22 по 29 июня 2022 года, после чего попался.
Теперь по частям 2 ,3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до 10 лет лишения свободы.
А 88-летняя липчанка София Лутохина отдала 150 000 рублей за спасение якобы совершившей ДТП снохи. За одно утро мошенники позвонили женщине несколько раз, подолгу с ней разговаривали, после чего София Лутохина отдала деньги курьеру, и только через несколько часов одумалась и связалась со снохой и сыном.
86-летняя пенсионерка в течение четырёх дней частями передала обвиняемому 1 миллион 171 тысячу рублей за спасение репутации и судьбы якобы совершившей ДТП дочери: женщина сначала передала 200 тысяч рублей, потом ещё 137 тысяч рублей, потом 244 тысячи, потом 590 тысяч рублей. При этом ее все время «вели», держали на связи даже в момент передачи денег.
Ещё одна женщина, напуганная по той же схеме «ваш родственник совершил ДТП», отдала 300 000 рублей.
Липчанка с улицы Ливаневского «выручила» якобы совершившую ДТП внучку за 150 000 рублей. Ещё одна женщина заплатила 130 000 рублей за спасение внучки. И ещё одна - 190 000 рублей за спасение дочери.
Липчанка с улицы Ливаневского «выручила» якобы совершившую ДТП внучку за 150 000 рублей. Ещё одна женщина заплатила 130 000 рублей за спасение внучки. И ещё одна - 190 000 рублей за спасение дочери.
Полицейские предполагают, что парень работал курьером в обманывавшей пенсионеров группе за 10% собранных со стариков средств. Остальные деньги он переводил кураторам.
Поработать на мошенников Вадим Синицин смог чуть больше недели – с 22 по 29 июня 2022 года, после чего попался.
Теперь по частям 2 ,3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до 10 лет лишения свободы.
4 590
Липчанин
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