В Липецке начался суд над предполагаемым курьером мошенников

Почему женщина так легко поверила легенде? Как раз накануне она ездила с дочерью за город, и матери показалось, что та слишком опасно водит.

86-летняя пенсионерка в течение четырёх дней частями передала обвиняемому 1 миллион 171 тысячу рублей за спасение репутации и судьбы якобы совершившей ДТП дочери: женщина сначала передала 200 тысяч рублей, потом ещё 137 тысяч рублей, потом 244 тысячи, потом 590 тысяч рублей. При этом ее все время «вели», держали на связи даже в момент передачи денег.

Ещё одна женщина, напуганная по той же схеме «ваш родственник совершил ДТП», отдала 300 000 рублей.



Липчанка с улицы Ливаневского «выручила» якобы совершившую ДТП внучку за 150 000 рублей. Ещё одна женщина заплатила 130 000 рублей за спасение внучки. И ещё одна - 190 000 рублей за спасение дочери.

Деньги бухгалтер без документов передавать побаивалась, поэтому на всякий случай сняла пришедшего за ними курьера на видео - тот, кстати не возражал. Потерявшая деньги пенсионерка, как и все потерпевшие, немного стыдится случившегося. Она даже устроилась на работу, чтобы вновь заработать потерянную сумму.А 88-летняя липчанка София Лутохина отдала 150 000 рублей за спасение якобы совершившей ДТП снохи. За одно утро мошенники позвонили женщине несколько раз, подолгу с ней разговаривали, после чего София Лутохина отдала деньги курьеру, и только через несколько часов одумалась и связалась со снохой и сыном.Полицейские предполагают, что парень работал курьером в обманывавшей пенсионеров группе за 10% собранных со стариков средств. Остальные деньги он переводил кураторам.Поработать на мошенников Вадим Синицин смог чуть больше недели – с 22 по 29 июня 2022 года, после чего попался.Теперь по частям 2 ,3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до 10 лет лишения свободы.