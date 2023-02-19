Несостоявшийся студент «нагрел» липецких пенсионеров на 2 с половиной миллиона рублей

Хотя в учебное заведение он бы всё равно вряд ли бы поступил: согласившись на работу, в которой его всё равно рано или поздно вычислят, юноша выдал крайне низкий IQ.

Липецкие полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Тамбовской области, которого обвиняют по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Юноша работал курьером в преступной группе, которая разводила пенсионеров по стандартной схеме «ваш родственник попал в аварию».

За 10 процентов собранных со стариков преступным путём средств тамбовчанин приезжал к доверчивым пожилым людям, забирал у них деньги, которые затем переводил своим кураторам. Последних вычислить не сумели, а «мальчик на побегушках» попался первым. Поработать на мошенников он сумел несколько дней – с 22 по 29 июня 2022 года, после чего предсказуемо попался. Всего на его счету участие в обмане 7-ми липецких пенсионеров на общую сумму около 2,6 миллиона рублей. Так, 86-летняя пенсионерка в течение четверых дней частями передала подозреваемому в общей сложности 1 миллион 171 тысячу рублей.

Тамбовчанин рассказал, что приехал в наш регион поступать в учебное заведение, но наткнулся в Интернете на объявление о лёгком заработке. И согласился. В итоге остался и без студенческого абонемента, и без свободы.

По частям 2,3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до 10 лет лишения свободы.