17-летний полузащитник не смог продолжать карьеру в «Металлурге»

У "сталеваров" третья потеря в составе.

Липецкий «Металлург» понёс ещё одну кадровую потерю, вынужденную. Сегодня клуб объявил о прекращении сотрудничества с перспективный полузащитником Никитой Голиковым.

17-летний футболист не играл уже довольно давно, в частности, пропустил все три контрольные встречи «Металлурга» в межсезонье. Лечение затянулось, стороны решили расстаться.

Главный тренер Сергей Первушин рассказал GOROD48, что опечален таким поворотом событий.

- Для меня Никита был единицей, на которую я рассчитывал. Жаль, что так обернулось, - резюмировал тренер.

Никита Голиков (2004 г.р.) – уроженец Грязей, воспитанник СДЮШОР «Металлурга» и Академии столичного «Динамо». В 2022 году заключил свой первый профессиональный контракт – с «Металлургом». Принял участие в 8-ми матчах (403 минуты), результативными действиями отметиться не успел.

Таким образом, в межсезонье «Металлург» покинули 3 футболиста: Алексей Соловьёв предпочёл перейти в костромской «Спартак», Владимир Филиппов не утроил тренерский штаб, Никита Голиков испытал проблемы со здоровьем.

Найти замену «сталевары» не сумели, поскольку клубу из-за долгов закрыли возможность приглашать новых футболистов. Если запрет снимут, то у «Металлурга» есть чуть больше недели, чтобы подписать «свободных агентов» т.е. футболистов, оставшихся без клубов.