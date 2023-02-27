Спорт

46 минут назад

17-летний полузащитник не смог продолжать карьеру в «Металлурге»

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#Футбол #"Металлург" #трансферы
17-летний полузащитник не смог продолжать карьеру в «Металлурге»

У "сталеваров" третья потеря в составе.

Липецкий «Металлург» понёс ещё одну кадровую потерю, вынужденную. Сегодня клуб объявил о прекращении сотрудничества с перспективный полузащитником Никитой Голиковым.

17-летний футболист не играл уже довольно давно, в частности, пропустил все три контрольные встречи «Металлурга» в межсезонье. Лечение затянулось, стороны решили расстаться.

Главный тренер Сергей Первушин рассказал GOROD48, что опечален таким поворотом событий.

- Для меня Никита был единицей, на которую я рассчитывал. Жаль, что так обернулось, - резюмировал тренер.

Никита Голиков (2004 г.р.) – уроженец Грязей, воспитанник СДЮШОР «Металлурга» и Академии столичного «Динамо». В 2022 году заключил свой первый профессиональный контракт – с «Металлургом». Принял участие в 8-ми матчах (403 минуты), результативными действиями отметиться не успел.

Таким образом, в межсезонье «Металлург» покинули 3 футболиста: Алексей Соловьёв предпочёл перейти в костромской «Спартак», Владимир Филиппов не утроил тренерский штаб, Никита Голиков испытал проблемы со здоровьем.

Найти замену «сталевары» не сумели, поскольку клубу из-за долгов закрыли возможность приглашать новых футболистов. Если запрет снимут, то у «Металлурга» есть чуть больше недели, чтобы подписать «свободных агентов» т.е. футболистов, оставшихся без клубов.

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#Футбол #"Металлург" #трансферы

Комментарии (1)

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игрок

35 минут назад
ну как всегда,то понос-то золотуха!
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