«Здорово, Кострома» - из «Металлурга» ушёл один из ведущих защитников

Заменить Алексея Соловьёва пока некем – заявка клуба закрыта из-за долгов.

В последний день зимнего трансферного окна липецкий «Металлург» покинул ведущий центральный защитник Алексей Соловьёв. Футболист, которому в марте исполнится 27 лет, продолжит карьеру в «Спартаке» из Костромы.

«Сталеварам» будет крайне проблематично найти замену. Вся надежда только на свободных агентов (т.е. игроков, которые не пригодились другим клубам), которых можно будет заявлять ещё в течение двух недель. Но пока «Металлург» не может сделать и этого, поскольку возможность дозаявки новых футболистов у него закрыта из-за долгов. Чтобы взять нового игрока, липецкому клубу сначала нужно расплатиться по предыдущим обязательствам, в том числе и перед футболистами.

Ранее полузащитник и один из лучших бомбардиров Николай Иванников подал заявление в Палату по разрешению споров РФС, указав, что клуб задолжал ему выплаты по премиальным за 10 побед в текущем сезоне. Аналогичные долги накопились и перед другими футболистами и тренерами. В итоге РФС вынес «Металлургу» запрет на регистрацию новых игроков.

По всей видимости, причиной ухода Соловьёва тоже могли стать долги. Иначе чем объяснить, что в разгар сезона футболист покидает «Металлург», который декларирует задачу выхода первый дивизион за два сезона, и уходит в ничем не примечательный костромской «Спартак», который никогда в своей истории не играл выше второй лиги. В первой части нынешнего сезона «спартачи» заняли скромное 4-е место в группе 2.2.

Недавно костромская команда пополнилась ещё одним защитником, который выступал за «Металлург» в прошлом сезоне в ФНЛ Геннадием Киселёвым.

А у «Металлурга» в связи с запретом разъехались все потенциальные новички, среди которых были как раз три защитника Илья Коротких, Дмитрий Сухарев и опытнейший 35-летний Алексей Рыбин. Последний, скорее всего, вернётся в краснодарскую «Кубань», поскольку зимой не стал торопиться разрывать с ней контракт.

Алексей Соловьёв перешёл в «Металлург» минувшим летом из «СКА-Ростов». До этого воспитанник Академии столичного «Локомотива» выступал за «Армавир», воронежский «Факел», краснодарскую «Кубань».

Главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин называл его «компьютером нашей обороны»: при схеме игры с тремя центральными защитниками Алексею доверяли место в самом центре, где он связывал игру всей команды. Провёл 21 матч за «Металлург» в чемпионате и Кубке, заработал 6 жёлтых карточек. За сезон он пропустил всего два матча – в 1-м туре с «Рязанью», когда, как и сейчас, из-за долгов не давали заявлять новых футболистов и ближе к концу чемпионата из-за перебора предупреждений в гостях у домодедовского «Пересвета». Итог той игры без Соловьёва – 0:3 от последней команды нашей группы.



Соловьёв надёжно цементировал игру "Металлурга" в первой части сезона



Тренеру Сергею Первушину сейчас не позавидуешь. Весь сезон он наигрывал схему игры с тремя центральными защитниками, но после ухода Соловьёва их в команде осталось ровно трое, включая совсем неопытного дебютанта Дмитрия Кукишева, 2005 г.р. Кем и как починить защитную линию – непонятно.

Завтра у «Металлурга» первый спарринг на сборе в Крымске с «Чайкой» из Песчанокопского, идущей на 2-м месте в группе 1 (бывшая «Юг») второго дивизиона. Соперников тренирует обладатель Кубка УЕФА в составе питерского «Зенита» Игорь Семшов, на сборах они зимой уже обыгрывали воронежский «Факел» из ФНЛ – 1:0.