Общество
36 минут назад
Липецку подарят 10 новых электробусов
6 344
Пять ранее купленных мэрией электробусов сломаны, но дептранс пообещал отремонтировать их в ближайшее время.
Сегодня члены комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета удивились предложению мэрии потратить миллион рублей, смешные деньги, на электробусы!
Председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов сообщил, что Минтранс фактически дарит Липецку 10 новых отечественных электробусов, настолько выгодны условия их приобретения. И еще две станции ультрабыстрой зарядки для них. А сумма в миллион рублей — символическое софинансирование муниципалитетом этого подарка.
— Электробусы и станции подзарядки к ним идут пакетом к концессии на трамвай, — добавил Евгений Чекрыжов.
Напомним, что трамвайная сеть города обновляется по концессии с ООО «Мовиста-Регионы Липецк». Концессионер вложит в ремонт депо, покупку 46 односекционных вагонов и строительство новой ветки протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова до выезда на Воронежское шоссе 14,5 млрд рублей. А 10 новых электробусов будут работать в режиме челноков, перевозя к узловым станциям жителей окраин города — Опытной станции, Сырского Рудника.
Депутат Евгений Павлов спросил у Евгения Чекрыжова, а каково состояние тех пяти электробусов, которые город купил ранее? На них, кстати, потратили 82 500 000 рублей.
Из ответа следовало, что электробусы на приколе «из-за поломанных датчиков». Вскоре МУП «Горэлектротранс» получит новые комплектующие, электробусы починят и они вновь будут работать на городских маршрутах.
— А вы сами в эту историю с электробусами верите? — задал еще один вопрос Евгений Павлов.
Евгений Чекрыжов сказал, что верит. И добавил, что эти пять первых электробусов (марок «КамАЗ-55994Э» и VOLGABUS 5270E) были первыми запущенными в серию машинами от отечественных производителей, в которых было много иностранных комплектующих. А теперь все узлы и агрегаты производят в России.
Председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов сообщил, что Минтранс фактически дарит Липецку 10 новых отечественных электробусов, настолько выгодны условия их приобретения. И еще две станции ультрабыстрой зарядки для них. А сумма в миллион рублей — символическое софинансирование муниципалитетом этого подарка.
— Электробусы и станции подзарядки к ним идут пакетом к концессии на трамвай, — добавил Евгений Чекрыжов.
Напомним, что трамвайная сеть города обновляется по концессии с ООО «Мовиста-Регионы Липецк». Концессионер вложит в ремонт депо, покупку 46 односекционных вагонов и строительство новой ветки протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова до выезда на Воронежское шоссе 14,5 млрд рублей. А 10 новых электробусов будут работать в режиме челноков, перевозя к узловым станциям жителей окраин города — Опытной станции, Сырского Рудника.
Депутат Евгений Павлов спросил у Евгения Чекрыжова, а каково состояние тех пяти электробусов, которые город купил ранее? На них, кстати, потратили 82 500 000 рублей.
Загрузка плеера
Из ответа следовало, что электробусы на приколе «из-за поломанных датчиков». Вскоре МУП «Горэлектротранс» получит новые комплектующие, электробусы починят и они вновь будут работать на городских маршрутах.
— А вы сами в эту историю с электробусами верите? — задал еще один вопрос Евгений Павлов.
Евгений Чекрыжов сказал, что верит. И добавил, что эти пять первых электробусов (марок «КамАЗ-55994Э» и VOLGABUS 5270E) были первыми запущенными в серию машинами от отечественных производителей, в которых было много иностранных комплектующих. А теперь все узлы и агрегаты производят в России.
6 344
Однако
ВП
Другого не остаётся.
Дед
Я
Липчанин