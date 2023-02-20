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Липецкая вечЁрка: смерть мужчины недалеко от больницы, собаки в мешках и визит посла Уганды
Сегодня, 20 февраля, мужчина умер в ста метрах от районной больницы, липчанка сообщила, что обнаружила мешки с десятками мертвых собак, и область посетил посол Уганды, господин Мозес Каваалууко Кизиге.
Однако главврач больницы Сергей Мотин уверяет, что дело было не так. Один из врачей — Илья Татаринов до последнего пытался оказать помощь мужчине, причем сделал это раньше, чем в больницу прибежала обеспокоенная липчанка.
— Равнодушие — это очень страшно, — заметил комментатор.
И еще пара медицинских новостей. Липецкая область оказалась в красной зоне Минздрава по «пьяной смертности». Если в России в целом от разных причин, связанных с употреблением спиртного, погибает 54 человека на 100 000 населения, то в нашем регионе — 68 человек. Статистику озвучили на комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета. За прошлые сутки регион также оказался в тройке лидеров по заболеваемости COVID-19 в Черноземье.
Липчанка во время прогулки на квадроцикле в селе Кудешовка обнаружила десятки мертвых собак, часть из них была упакована в мешки. Видео страшной находки она выложила в соцсетях.
Как позже подсчитали полицейские, в посадках валялось 41 животное. Сотрудники ОМВД России по Липецкому району начали проверку, которая предполагает проведение экспертизы для установления причин и обстоятельств смерти собак.
Собачья тема в Липецке, похоже, получила новый импульс. Напомним, в прошлом году горожане часто жаловались на нападения бездомных собак — пострадали десятки человек.
Мэрия поменяла фирму, отвечающую на отлов собак. Вместо липецкого «Счастливого берега» за дело взялась тамбовское ИП Яшунина Л.Н. И по странному совпадению после рокировки начала появляться информация об отстрелах собак. А одного из сотрудников ИП Яшунина Л.Н. избили неизвестные.
В конце прошлой недели мэр Евгения Уваркина встретилась с общественниками, начальником управлением главного смотрителя, подрядчиком отлова и содержания бродячих собак. Перед встречей ее участники посетили собачий приют нового подрядчика в селе Бондари Тамбовского района, правда, мало что там смогли увидеть, из-за карантина их почти никуда не пустили.
Губернатор Игорь Артамонов сегодня встретился с послом Угадны Мозесом Каваалууко Кизиге. Посол рассказал о добываемых в стране полезных ископаемых, «самом лучшем в мире кофе», какао-бобах, папайе, манго, авокадо, ананасах, а также туристическом потенциале Уганды.
— Мы заинтересованы в обучении в вузах России наших студентов — молодежь в возрасте до 20 лет составляет 80% населения нашей страны. Мы заинтересованы в развитии деловых отношений с Россией и с Липецкой областью в частности. Нам нужны технологии по добыче полезных ископаемых, переработке сельхозпродукции, ведь мы получаем по два-три урожая в год, — заявил посол.
Он пригласил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в Уганду с деловым визитом, пообещав организовать встречу с президентом страны, который занимает эту должность с 1986 года. Игорь Артамонов заявил, что может предложить Уганде металл, сельскохозяйственное оборудование, продукцию АПК и обучение в вузах. Возможные направления сотрудничества пока обсуждаются.
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