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сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: смерть мужчины недалеко от больницы, собаки в мешках и визит посла Уганды

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#вечЁрка #смерть #собаки #Уганда
Липецкая вечЁрка: смерть мужчины недалеко от больницы, собаки в мешках и визит посла Уганды

Сегодня, 20 февраля, мужчина умер в ста метрах от районной больницы, липчанка сообщила, что обнаружила мешки с десятками мертвых собак, и область посетил посол Уганды, господин Мозес Каваалууко Кизиге.

Примерно в ста метрах от здания Липецкой районной больницы сегодня умер мужчина. Липчанка Анастасия уверяет, что, увидев лежащего без создания, тут же бросилась за врачами, но в медицинском учреждении только развели руками, предложив вызвать скорую помощь.

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Однако главврач больницы Сергей Мотин уверяет, что дело было не так. Один из врачей — Илья Татаринов до последнего пытался оказать помощь мужчине, причем сделал это раньше, чем в больницу прибежала обеспокоенная липчанка.

— Равнодушие — это очень страшно, — заметил комментатор.

И еще пара медицинских новостей. Липецкая область оказалась в красной зоне Минздрава по «пьяной смертности». Если в России в целом от разных причин, связанных с употреблением спиртного, погибает 54 человека на 100 000 населения, то в нашем регионе — 68 человек. Статистику озвучили на комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета. За прошлые сутки регион также оказался в  тройке лидеров по заболеваемости COVID-19 в Черноземье.

Липчанка во время прогулки на квадроцикле в селе Кудешовка обнаружила десятки мертвых собак, часть из них была упакована в мешки. Видео страшной находки она выложила в соцсетях.

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Как позже подсчитали полицейские, в посадках валялось 41 животное. Сотрудники ОМВД России по Липецкому району  начали проверку, которая предполагает проведение экспертизы для установления причин и обстоятельств смерти собак.

Собачья тема в Липецке, похоже, получила новый импульс. Напомним, в прошлом году горожане часто жаловались на нападения бездомных собак — пострадали десятки человек.

Мэрия поменяла фирму, отвечающую на отлов собак. Вместо липецкого «Счастливого берега» за дело взялась тамбовское ИП Яшунина Л.Н. И по странному совпадению после рокировки начала появляться информация об отстрелах собак. А  одного из сотрудников ИП Яшунина Л.Н. избили неизвестные.

В конце прошлой недели мэр Евгения Уваркина встретилась с общественниками, начальником управлением главного смотрителя, подрядчиком отлова и содержания бродячих собак. Перед встречей ее участники  посетили собачий приют нового подрядчика в селе Бондари Тамбовского района, правда, мало что там смогли увидеть, из-за карантина их почти никуда не пустили.

Губернатор Игорь Артамонов сегодня встретился с послом Угадны Мозесом Каваалууко Кизиге. Посол рассказал о добываемых в стране полезных ископаемых, «самом лучшем в мире кофе»,  какао-бобах, папайе, манго, авокадо, ананасах, а также туристическом потенциале Уганды. 



— Мы заинтересованы в обучении в вузах России наших студентов — молодежь в возрасте до 20 лет составляет 80% населения нашей страны. Мы заинтересованы в развитии деловых отношений с Россией и с Липецкой областью в частности. Нам нужны технологии по добыче полезных ископаемых, переработке сельхозпродукции, ведь мы получаем по два-три урожая в год, — заявил посол.

Он пригласил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в Уганду с деловым визитом, пообещав организовать встречу с президентом страны, который занимает эту должность с 1986 года. Игорь Артамонов заявил, что может предложить Уганде металл, сельскохозяйственное оборудование, продукцию АПК и обучение в вузах. Возможные направления сотрудничества пока  обсуждаются. 
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#вечЁрка #смерть #собаки #Уганда

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