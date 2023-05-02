Сегодня в Липецке: мистическая премьера в театре, липчане уходят на обед и не возвращаются

Рассказываем всё самое главное про шестой рабочий день недели.

В Липецке довольно тепло – 22-24 градуса, но днём возможны кратковременные дожди.









С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Калинина, 1, 1в, 38, 65, 65б; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 22, 37, 46; Неделина, 14б, 14в, 14г; Октябрьскаяой, 58; Фрунзе, 30, 32, 6, 12, 11, 15, 14, 21, 23, 23а, 27; площадях Коммунальной, 8, 8а, 12 и Петра Великого, 4а.









В промежутке с 8:00 до 17:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов оставят без света жителей улиц Абрикосовой, Баумана, Береговой, Волжской, Гастелло, Земляничной, Леваневского, Металлургов, Надежды, Папанина, Пляжной, Санатарной, Славянской, Сливовой, Солидарности, переулка Виноградного, проезда Каштанового. Такая же участь ждёт и садоводчества «дачный-3», «Дачный-4», «Речное».











В 11:00 состоится показ фильма в рамках проекта «Киноуроки в школах России» (12+);













Фото vk.com/lib48ru



В 16:00 состоится чайная церемония (16+). Ведущий Денис Боливаров расскажет много интересного о чайной культуре, методах приготовления и подачи этого напитка. За интересной беседой гости встречи смогут продегустировать коллекционный китайский чай.





Вход на указанные мероприятия свободный.



Липецкая государственная филармония продолжает серию развивающих занятий с юными слушателями. Сегодня на занятии «Ноткин дом» мальчики и девочки в игровой форме познакомятся с нотами.















Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная. 2) приглашает в 18:00 на премьерный показ спектакля «Ученик колдуна» (16+).













Фэнтези по мотивам книги Отфрида Пройслера. Сирота по имени Крабат во время скитаний в поисках лучшей жизни попадает на старую зловещую мельницу. Её хозяин соглашается его приютить, но с одним условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так юноша становится подопечным могущественного колдуна. Но плата за уроки Мастера слишком высока, а избавиться от тёмных чар можно только светом и мелодией истинной любви.

Эту постановку осуществил ещё первый режиссёр Яков Лившиц. Действие происходит в конце XIX века в Тифлисе. Старый князь Вано Пантиашвили, промотавший все, что можно и что нельзя, ищет богатую невесту. В дело вступают две свахи-соперницы Ханума и Кабато. В ход идут разные методы, вплоть до подмены невесты.











В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 18:00 состоится творческая встреча с поэтом из Тамбова Александром Акулинчевым.









Тамбовский стихотворец. Фото vk.com/cgb_liplib48



Сегодня у нас уже 6-й рабочий день недели, и хотя впереди длинные выходные, многие чувствуют себя не очень комфортно. Ведь в субботу лучше бы отоспаться, а не это вот всё…Сервис Bankiros.ru выяснил, к каким уловкам прибегают работники, чтобы уйти пораньше.









К слову, больше половины сотрудников не покидают рабочее место и всегда отпрашиваются у руководителя, если им нужно пораньше уйти. Четверть опрошенный вообще имеет свободный график и самостоятельно распоряжается своим временем. Но и таких, кто просто исчезает, тоже немало – 20%.





9% россиян идеальной возможностью для того, чтобы покинуть рабочее место раньше времени, считают отсутствие начальника в офисе. Вот наиболее популярные хитрости, чтобы быстрее попасть домой:





• найти другие способы (4%).





В это же время неудобства испытают жители частного сектора на улицах 40 лет Советской Армии, Калинина, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Полетаева, Радиаторной, Скороходова, Тюленина, Шевцовой, Школьной, в переулках Боринской, Брянском, Витебском, Данковской, Кочубея, Львовском, Хвойном, Черниговском.С 9:00 до 17:00 отключал эелектроэнергию на улицах Агрономической, Боевой проезд, Виктора Музыки, Опытной; Трубный проезд, в садоводчестве «Берёзка».Сегодня последний рабочий день недели, а это значит, что заторы на улицах города гарантированы. Поэтому советуем заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут подобрать оптимальный маршрут.В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня состоится «Культурная суббота». Вот наиболее любопытные события дня:В 14:00 начнёт работу игротека. Сегодня предлагают сыграть в настольные игры серии JackboxСеансы пройдут в 11:00 и в 12:30.А в липецком драматическом театре сегодня в18:00 покажут старейший спектакль из своего репертуара, который идет на сцене уже 24-й год – «Ханума» по пьесе Г. Канчали и Р. Цагарели.Своё творчество ему помогут представить Заслуженная артистка РФ Елена Савинчич, Липецкого регионального отделения Союза писателей России Александр Пономарёв, образцовой объединение литературной гостиной «Парнас».Вход свободный.Всего неделя остаётся до Пасхи, поэтому в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская. 57) в 15:00 пройдёт очень нужный семинар «Росписб яиц воском».Липчан обучат всем премудростям ремесла, правда за материалы и урок нужно будет заплатить, но совсем немного – 200 рублей.• найти дела, которые якобы нужно сделать за пределами офиса (7%);• безвозвратно уйти на обед (3%);• придумать семейные проблемы (2%);• прикинуться больным (3%);2% граждан не придумывают различные отговорки, а сообщают напрямую, что больше не хотят работать.