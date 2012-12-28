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Культура
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сегодня, 12:33
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В липецком театре поставили фэнтези про любовь и свободу

Сегодня в театре драмы имени Льва Толстого премьера: зрители увидят спектакля для семейного просмотра «Ученик колдуна».

«Ученик колдуна» — 10-я и последняя премьера в текущем театральном сезоне. Спектакль поставили приглашенные режиссеры Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина.



У Антона и Ольги не только творческий, они создатели творческого объединения «Таратумб», но и семейный союз. Несколько лет назад они уже привозили в Липецк свой спектакль по повести Ченгиза Айтматова «И дольше века длится день». В 2018 году он был отмечен премией «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

Начало предпремьерного показа накануне немного задержался: труппа репетировала до последнего. Чувствовалось волнение, которое перешло и зрителям. Зато директор театра Юрий Итин был очень доволен приездом съемочной группы канала «Культура». Ведь среди множества премьер провинциальных театров «Культура» выбрала именно липецкий. Связи наладились после гастролей ЛГАТ с постановкой «Таланты и поклонники» в Малом театре.

Перед началом спектакля Юрий Итин посчитал нужным объяснить выбор постановки: обновленный театр, — это еще не все. Главное — спектакли.

— Мы начали свою репертуарную политику со спектакля «Таланты и поклонники» выдающегося, на наш взгляд, режиссера Бориса Морозова, и заранее заявили, что выходим на самую сложную стезю психологического, реалистичного театра <…> В финале сезона мы хотим предложить совершенно иное. Мы будем говорить о том же, о чем говорили всегда: о победе добра над злом, об общечеловеческих ценностях, о том, что любовь всегда побеждает смерть, только другими средствами выразительности. Это очень рискованно. Мы понимаем всю степень ответственности, — сказал Юрий Итин.

«Ученик колдуна» — фэнтези в двух действиях по мотивам книги Отфрида Пройслера «Крабат, или Легенды старой мельницы».

Это история о том, как любовь победила тьму. Бедный паренек Крабат заключает договор с колдуном и приходит на мельницу, где работников учат магии. И только потом понимает, что совершил большую ошибку.








Антон Калипанов рассказал, что вместе с Ольгой давно хотел перенести повесть Отфрида Пройслера на сцену, так как они оба любят фэнтези. В этом жанре большой простор для фантазии, можно много чего придумать.

— Там есть и этот мир, и другой, там есть и дружба, и любовь, и много чего интересного, — говорит Антон Калипанов.





Антон и Ольга используют в своих постановках кукол. Для нынешней премьеры их делали в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Для липецких драматических актеров игра с куклами оказалась, пожалуй, самым трудным делом.

Помимо кукол на палочках, есть еще и большие, которых используют актеры, играющие подмастерьев. Зритель сначала теряется, куда смотреть — то ли на человека, то ли на «лицо» куклы. Это и подчеркивает двуличие мира.



— У драматического артиста своя органика, своя специфика — он работает сам, своим лицом, своим телом. Энергию он передает через себя, а артист-кукольник всю энергию концентрирует на кукле. Если он будет играть сам, «хлопотать лицом» мы будем смотреть на него, а кукла окажется мертвой. Поэтому мы очень много времени уделили тому, чтобы артист сконцентрировался на работе с куклой. Им было это непросто, — рассказал Антон Калипанов, — Так как мы придумали этот мир, у него есть свои законы, свои правила. Ребята-подмастерья, когда работают на мельнице, превращаются в этих существ. Когда проклятье снимается, они становятся привычными для нас людьми.

«Ученик колдуна» заявлен как спектакль для семейного просмотра. Режиссер надеется, что взрослые и дети увидят в нем что-то свое, а потом обсудят дома. Сказочные персонажи, порой, говорят глубокие вещи.

— Разве в мире есть только деньги? А если эта работа потребует от тебя более ценного, чем деньги?

— Сложно лишиться чего-то, если у тебя ничего нет. Я свободен!

И конец у спектакля оказывается сказочным. Любовь победила зло, и почему-то в это очень хочется верить.


театр
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Комментарии (2)

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Фобос
6 минут назад
"Чингиз", а не "Ченгиз"! Через букву "и"! Он легендарен!
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Фобос
12 минут назад
"Чингиз", а не "Ченгиз"! Через букву "и"! Он легендарен!
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