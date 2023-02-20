Происшествия

сегодня, 12:20

Под Липецком нашли 41 мёртвую собаку

12 2319
#животные #собака
5

Полиция проводит проверку.

В соцсетях распространяют сообщение от Ольги Никитиной, обнаружившей трупы собак в районе села Кулешовка.

«Трупы собак (в пленке, в пакетах) с чипами и без обнаружены случайно во время прогулки на квадроцикле в посадках в районе Кулешовки. Что это? Массовый суицид собак или хорошо спланированное убийство? Безусловно, второе! Все собаки были убиты в другом месте, а сюда привезены и выброшены подальше от людских глаз с одной целью — скрыть следы преступления», — говорится в сообщении.

Сообщение о жуткой находке поступило и в полицию. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники ОМВД России по Липецкому району нашли у Кулешовки 41 мёртвую собаку.

«По данному факту проводится проверка, в рамках которой будет проведена экспертиза на предмет установления причин и обстоятельств смерти животных», — отметили в полиции.
12 2319
#животные #собака
5

Комментарии (12)

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Гость

36 минут назад
Ветеринар, ты глупый? Или тебе заплатили? 6 уколов в течение полугода. И все. На печень не влияет. Собака не будет кусать, если к ней не лезть.
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Гость

38 минут назад
Суслик, у нас есть ещё и "Счастливый берег". И там могут избавиться от собак, учитывая, что бюджетная кормушка для них закрыта, а собак на что-то надо кормить. Сколько собак у них оставалось на момент окончания контракта и сколько сейчас по факту. Пусть разбирается полиция.
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41

48 минут назад
это капля в море
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Не чуди

49 минут назад
Суслик, из Усмани в Кулешовку их тащить? Ближе выбросить не судьба? Это из местных кто-то.
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Марина

51 минуту назад
Когда прекратится массовое убийство животных? Уже ни для кого не тайна, что отлов забирает чипированных и стериализованных животных, домашних с ошейниками и адресниками. И на это закрывают глаза те, кто непосредственно является заказчиком. И это видят наши дети? Кого мы растим: убийц, садистов? Вспомните своё детство, кому за 40. В каждом дворе была своя "Люси".
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Ветеринар

53 минуты назад
Укус бродячей собаки- это не 40 уколов, о которых мы знаем. Может быть и 100 уколов в зависимости от иммунитета. Каждый укол превращает печень хуже, чем у алкоголика
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Мила

56 минут назад
Так может это в ветклинике какой собаки умирали или усыпляли тех, кого нельзя вылечить, а они вместо того, что бы утилизировать просто сбрасывали в лесу. Или на дорогах сбитых собирают, но должны утилизировать, а они просто в лес свозят и не закапывают. Что все сразу на тамбовских то наезжают, не разобравшись? В любом случае правоохранительные органы должны разобраться.
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Любителям собак

сегодня, 12:41
Володя Животников, так поступают кошки, чтобы не кошмарить своих хозяев, уходят вникуда. А собачек хозяева выбрасыват на улицу, когда та заболела и остарела. Вот вам и любовь- выбросили собаку на улицу, она прибилась к стае. Вот вам и...
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сегодня, 12:38
Ужас. Человечество сошло с ума. Зверство, убийства невинных душ. Нелюди !
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Суслик

сегодня, 12:37
Наверняка работа тамбовских "спецов". Если абстрагироваться от собак этих, то ведь это преступление и разворовывание денег, выделенных государством на определенную работу: отлов,стерилизация,чипирование и возвращение в былую среду обитания.
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