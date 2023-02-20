Под Липецком нашли 41 мёртвую собаку

Полиция проводит проверку.

В соцсетях распространяют сообщение от Ольги Никитиной, обнаружившей трупы собак в районе села Кулешовка.



«Трупы собак (в пленке, в пакетах) с чипами и без обнаружены случайно во время прогулки на квадроцикле в посадках в районе Кулешовки. Что это? Массовый суицид собак или хорошо спланированное убийство? Безусловно, второе! Все собаки были убиты в другом месте, а сюда привезены и выброшены подальше от людских глаз с одной целью — скрыть следы преступления», — говорится в сообщении.



Сообщение о жуткой находке поступило и в полицию. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники ОМВД России по Липецкому району нашли у Кулешовки 41 мёртвую собаку.



«По данному факту проводится проверка, в рамках которой будет проведена экспертиза на предмет установления причин и обстоятельств смерти животных», — отметили в полиции.