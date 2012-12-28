Общество
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26 минут назад
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Липецкая вечЁрка: кисть в мясорубке, поджигатели атакуют и Шанхай в центре города
Сегодня, 26 апреля, липчанин лишился руки на производстве, стало известно, что грозит поджигателю «Пятерочки», и жители улицы 8 Марта недоумевают, как на пешеходной дорожке мог появиться мини-рынок.
Его привезли в больницу, где врачи диагностировали травматическую ампутацию.
Сегодня стала известна статья Уголовного кодекса по которой квалифицированы действия 24-летнего жителя Липецка, поджегшего вчера магазин «Пятерочка» в селе Кулешовка Липецкого района. Его обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).
Наказание по этой статье предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
Добавим, что площадь пожара составила два квадратных метра: огонь повредил кассовое оборудование.
И сегодня же GOROD48 вернулся к истории о поджоге на улице Циолковского,2, где в понедельник сгорели сразу четыре квартиры. В распоряжение нашей редакции оказалась запись домофона, на которой возможный поджигатель, и эвакуация жильцов дома.
В поджоге, напомним подозревается 36-летний мужчина.
Красиво жить не запретишь, и в Греции все есть. Старший государственный инспектор Росздравнадзора в декларации скрыла информацию о том, что ее супруг владеет квартирой в Греции. Это серьезное коррупционное нарушение. Однако женщина после его совершения спокойно уволилась с работы. Что сильно задело прокуратуру. Она обратилась в суд и добились того, чтобы гражданку уволили по другой статье, в связи с утратой доверия.
«А может быть она не знала? Это же муж купил. Прикольно, если и для неё это было открытием», — предположил Элиот, а потом добавил — «Во-первых, непонятна какая квартира? Во вторых, в Греции квартиры сравнимые по метражу с Россией в два-три раза дешевле. И в- третьих, у тётки есть муж-бизнесмен, возможно, он и купил. А тетку просто подсидели».
«Кому на Руси жить хорошо. Сколько их еще, Тимуров ивановых?» — задал риторический вопрос Умка.
На перекрестке улиц Горького и 8 Марта появился мини-рынок. По мнению местных жителей его владелец захватил муниципальную землю, и отсыпал щебнем дорогу после благоустройства улицы Горького. По ней на рынок подвозят товар.
Владелец рынка считает, что действовал законно. А его жена и бывшая собственница земельного участка уверяет, что проезд там был всегда.
Кто прав, кто виноват сегодня на выездном совещании попытались выяснить чиновники мэрии. Но с ходу сделать это не получилось В результате решили сначала установить сумму ущерба, причиненного муниципалитету действиями неизвестных лиц, а потом обратиться в полицию, чтобы установить этих самых лиц. Дорога же из щебня пока останется. Возможно, навсегда.
Погода в Липецке стабилизировалась. Завтра ожидается от +22 до +24 градусов, правда, с небольшими кратковременными дождями.
И обратите внимание, с 27 апреля по 1 мая автоинспекторы в усиленном режиме будут выявлять пьяных водителей.
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