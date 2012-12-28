Липецкая вечЁрка: кисть в мясорубке, поджигатели атакуют и Шанхай в центре города

Сегодня, 26 апреля, липчанин лишился руки на производстве, стало известно, что грозит поджигателю «Пятерочки», и жители улицы 8 Марта недоумевают, как на пешеходной дорожке мог появиться мини-рынок.