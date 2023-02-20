Посол Уганды пригласил Игоря Артамонова в Африку

В Липецк с официальным визитом прибыл посол 45-миллионной африканской страны сэр Мозес Каваалууко Кизиге.

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Сегодня липецкий губернатор Игорь Артамонов встретился с послом Уганды сэром Мозесом Каваалууко Кизиге.Посол африканской страны с 45-миллионным населением рассказал «его превосходительству» Игорю Артамонову о своей стране, ее климате, богатых полезных ископаемых — золоте, уране, железной руде, мраморе и главной статье доходов экономики, получаемой от растениеводства. По мнению сэра Мозеса Каваалууко Кизиге, россиянам были бы интересны «самый лучший в мире кофе», какао-бобы, папайя, манго, авокадо, ананасы. Также Уганда с ее ровным климатом — рай для туристов. Тут можно увидеть большую пятерку африканских животных: носорога, буйвола, леопарда, слона и льва. В отношении львов посол сделал отдельную ремарку: в Уганде они могут лазить по деревьям.— Мы заинтересованы в обучении в вузах России наших студентов — молодежь в возрасте до 20 лет составляет 80% населения нашей страны. Мы заинтересованы в развитии деловых отношений с Россией и с Липецкой областью в частности. Нам нужны технологии по добыче полезных ископаемых, переработке сельхозпродукции, ведь мы получаем по два-три урожая в год, — сказал посол.Сэр Мозес Каваалууко Кизиге пригласил губернатора Липецкой области в Уганду с деловым визитом, пообещав организовать встречу с президентом страны. Он рассказал об участии президента Уганды Йовери Мусевени (должность главы государства он занимает с 1986 года) в сочинском саммите «Россия - Африка», о желании установления более тесных экономических связей с Россией.В свою очередь, Игорь Артамонов рассказал о том, что может предложить Уганде наша область: металл, сельскохозяйственное оборудование, продукцию АПК, обучение в вузах. Губернатор сообщил, что в 2022 году внешнеторговый оборот региона со странами Африки достиг 180 млн долларов. Липецкая область наладила деловые связи с 25 странами черного континента. У нас — положительное сальдо: Липецкая область больше продает, чем покупает (импорт по итогам прошлого года составил 12 млн долларов).— Пока мы находимся на стадии прощупывания взаимных интересов Уганды и нашего региона, — сказал СМИ по итогам встречи Игорь Артамонов.