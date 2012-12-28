В Лев-Толстовском районе похоронили погибших на СВО близнецов

Братья отправились на СВО вместе.

26 апреля в Лев-Толстовском районе похоронили близнецов Дмитрия и Александра Конновых. Уроженцы села Новочемоданово отправились на СВО в апреле прошлого года.«Дмитрий и Александр родились 28 января 2001 года. В апреле 2023 года пошли добровольцами на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Александр погиб 17 декабря 2023 года, Дмитрий погиб 7 февраля 2024 года в ходе выполнении специальных боевых задач», — сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.