23-летний мужчина купил продукты, сигареты и цветы за чужой счёт и теперь может сесть на шесть лет
Общество
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сегодня, 09:02
В Лев-Толстовском районе похоронили погибших на СВО близнецов
Братья отправились на СВО вместе.
«Дмитрий и Александр родились 28 января 2001 года. В апреле 2023 года пошли добровольцами на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Александр погиб 17 декабря 2023 года, Дмитрий погиб 7 февраля 2024 года в ходе выполнении специальных боевых задач», — сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.
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