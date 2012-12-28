23-летний мужчина купил продукты, сигареты и цветы за чужой счёт и теперь может сесть на шесть лет
Происшествия
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46 минут назад
Мать утонувшей в ванной девочки-двойняшки получила год ограничения свободы
Вторая дочь женщины получила серьезные ожоги.
Напомним, речь идёт о трагедии, которая произошла 17 сентября прошлого года на улице Звёздной. 21-летняя женщина оставила дочерей-двойняшек, которым на тот момент не исполнилось двух лет, в заполненной водой ванной и занялась домашними делами — меняла детям постель.
«В какой-то момент гражданский муж женщины обратил внимание на то, что в ванной стало подозрительно тихо. Войдя туда, он заметил, что одной из девочек стало плохо, вытащил её из воды, увидел у нее ожоги и стал оказывать помощь, но в это время ребенок, оставшийся в ванне один, утонул. Прибывшая бригада скорой помощ констатировала смерть девочки», — сообщает пресс-служба прокуратура Липецкой области.
Вторая девочка попала в больницу в тяжелом состоянии с ожогами от горячей воды.
Женщина воспитывала детей одна и эта семья была хорошо известна органам системы профилактики.
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