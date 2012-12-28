Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Через город течет зловонная жижа: река Липовка побелела по всему течению
Общество
Липчанин лишился кисти правой руки в мясорубке
Происшествия
Из пруда села Панино выловили утопленника
Происшествия
Кто устроил шанхай на улице Горького?
Общество
Уникальный силач из Новой Деревни преодолел отметку в 500 мировых рекордов
Спорт
В Лев-Толстовском районе похоронили погибших на СВО близнецов
Общество
Многодетная мать планирует открыть швейное производство
Общество
43-летняя женщина сбила мальчика на самокате и уехала с места аварии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: кисть в мясорубке, поджигатели атакуют и Шанхай в центре города
Общество
На двух десятках улиц и в четырех садоводчествах отключат электричество
Общество
Читать все
43-летняя женщина сбила мальчика на самокате и уехала с места аварии
Происшествия
23-летний мужчина купил продукты, сигареты и цветы за чужой счёт и теперь может сесть на шесть лет
Происшествия
Улицу Белана соединят с Воронежским шоссе
Общество
Водитель не хотел платить штраф за ремень и теперь ему грозит до года лишения свободы
Происшествия
Установщика дверей будут судить по обвинению в мошенничестве
Происшествия
Ельчанка пожаловалась на огромные ямы на дороге по улице Стадионной: дело дошло до суда
Общество
30-летний мужчина попался с поддельными пятитысячными купюрами
Происшествия
Находка у тира может обернуться пятью годами лишения свободы
Происшествия
Мать утонувшей в ванной девочки-двойняшки получила год ограничения свободы
Происшествия
В Лев-Толстовском районе похоронили погибших на СВО близнецов
Общество
Читать все
Происшествия
391
46 минут назад

Мать утонувшей в ванной девочки-двойняшки получила год ограничения свободы

Вторая дочь женщины получила серьезные ожоги.

Оглашён приговор матери девочек-двойняшек, одна из которых утонула, а другая получили ожоги в ванной. За причинение смерти по неосторожности 21-летняя женщина получила год ограничения свободы.

Напомним, речь идёт о трагедии, которая произошла 17 сентября прошлого года на улице Звёздной. 21-летняя женщина оставила дочерей-двойняшек, которым на тот момент не исполнилось двух лет, в заполненной водой ванной и занялась домашними делами — меняла детям постель.

«В какой-то момент гражданский муж женщины обратил внимание на то, что в ванной стало подозрительно тихо. Войдя туда, он заметил, что одной из девочек стало плохо, вытащил её из воды, увидел у нее ожоги и стал оказывать помощь, но в это время ребенок, оставшийся в ванне один, утонул. Прибывшая бригада скорой помощ констатировала смерть девочки», — сообщает пресс-служба прокуратура Липецкой области.

Вторая девочка попала в больницу в тяжелом состоянии с ожогами от горячей воды.

Женщина воспитывала детей одна и эта семья была хорошо известна органам системы профилактики.

дети
несчастный случай
1
1
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru