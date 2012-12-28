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сегодня, 08:53
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43-летняя женщина сбила мальчика на самокате и уехала с места аварии

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

26 апреля Липецке во дворе на Осеннем проезде 43-летняя женщина за рублем «Ниссана» столкнулся с 13-летним подростком на электросамокате и уехала с места аварии. Мальчика госпитализировали, а женщину позже задержали автоинспекторы. 

Похожая авария произошла вчера на улице Меркулова: столкнулись автомобиль «Тойота» под управлением 41-летнего мужчины и электросамокат с 15-летним подростком за рулем. Парню потребовалась медицинская помощь.

В Воловском районе на дороге Волово – Юрские Дворы – граница с Орловской областью 23-летний водитель «Форда» не справился с управлением, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.

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«36 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3029 нарушений правил дорожного движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пятеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 69

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2743 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.
авария
ДТП
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Комментарии (20)

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Надя
53 секунды назад
Запретить самокатчикам ездить по пешеходным тротуарам!! !Страдают пешеходы!!! А самокатчиков совершенно не жалко!!! Пусть ездят только по автомобильным дорогам, в этом случае хотя бы водители в безопасности!!!
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Правдоруб
4 минуты назад
Самокатчики это бедствие !!!
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Пострадавший
16 минут назад
Надеюсь это тот был мальчик,въехавший в меня на самокате вчера)))
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Уберите
18 минут назад
Уберите самокатчиков с автодорог! Они создают опасность для водителей. То что сами расшибутся это их проблемы-но зачем из за глупости самокатчиков и их родителей должны страдать водители отвечая как за пешехода!????
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Я
19 минут назад
Запретить немедлено:
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Илон
23 минуты назад
Сезон начался,тик токеры на электросамокат,водители и нормальные люди дэнжер красный уровень опасности
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zzloyzz
49 минут назад
В травматологическом отделении зимой - гололёдчики, летом - самокатчики.
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Катерина
54 минуты назад
Если нет такого закона, что самокат-это транспортное средство. Можно их пронумеровать и сразу будет понятно, кто был на самокате. Сама была свидетелем, мальчик лет четырнадцати имея ко согласие глаз в разные стороны, так мчался по пешеходной дорожке. Ему значит получается можно... Наведите пожалуйста порядок с самокатами. И это не я одна прошу, а всё жители Липецка.
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65+
56 минут назад
Приравнять прокатчиков самокатов иностранным агентам !
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Макс
58 минут назад
Под суд её надо чё не видеть совсем слепая
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