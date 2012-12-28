43-летняя женщина сбила мальчика на самокате и уехала с места аварии

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

26 апреля Липецке во дворе на Осеннем проезде 43-летняя женщина за рублем «Ниссана» столкнулся с 13-летним подростком на электросамокате и уехала с места аварии. Мальчика госпитализировали, а женщину позже задержали автоинспекторы.Похожая авария произошла вчера на улице Меркулова: столкнулись автомобиль «Тойота» под управлением 41-летнего мужчины и электросамокат с 15-летним подростком за рулем. Парню потребовалась медицинская помощь.В Воловском районе на дороге Волово – Юрские Дворы – граница с Орловской областью 23-летний водитель «Форда» не справился с управлением, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.«36 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3029 нарушений правил дорожного движения.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пятеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 69С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2743 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.