Находка у тира может обернуться пятью годами лишения свободы

Мужчина нашёл 35 патронов и хранил их у себя в квартире больше 30 лет.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов.По данным следствия, больше 30 лет назад во время прогулки у здания тира мужчина нашёл пригодные для стрельбы 35 патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметра. Эти патроны были изготовлены промышленным способом и предназначены для использования в нарезном спортивном и охотничьем огнестрельном оружии бокового боя калибра 5,6 миллиметра.Все 35 патронов обвиняемый незаконно хранил с сентября 1992 по март 2024 года в своей квартире, но потом их нашли и изъяли полицейские.В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 222 УК РФ, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.