Липецкая область третья по заболеваемости COVID-19 в Черноземье

За прошедшие сутки в Липецкой области выявлены 86 случаев COVID-19, госпитализированы семеро заболевших, выздоровели 53 человека. Умерших от болезни нет.



Среди областей Центрального Черноземья максимальная суточная заболеваемость зарегистрирована в Воронежской области — 361 случай COVID-19. В Рязанской области выявлены 95 случаев болезни, в Тульской — 71, в Курской и Орловской областях — по 57, в Тамбовской области — 22.



Смертельный исход болезни произошел только в Воронежской области, где от COVID-19 умер один человек.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Липецкой области зарегистрирован 178 471 случай COVID-19, выздоровели 173 149 из заболевших, умерли — 3 954.



В России за сутки выявлены 12 076 случаев COVID-19, госпитализированы 639 заболевших, выздоровели 8 398 человек, умерли 30 человек.



С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 178 711 случаев COVID-19, выздоровели 21 513 207 человек, умерли 395 829 человек.

