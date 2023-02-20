44 минуты назад
Липецкая область — в красной зоне Минздрава по «пьяной смертности»
Если в России в целом от разных причин, связанных с употреблением спиртного, погибает 54 человека на 100 000 населения, то в нашем регионе — 68 человек.
— Коллеги, это данные, которыми оперировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в область, — сказал депутат, заведующий онкологическим отделением областной детской больницы.
Из презентации Минздрава следовало также, что Липецкая область находится на дне рейтинга по числу пьяных водителей, погибших в ДТП. Так, если в России в целом в «пьяных авариях» погибло 2,6 водителя на 100 000 человек населения, то в нашем регионе — 4,3 водителя. По этому показателю Липецкая область — 16-я в ЦФО и 64-я — по стране.
Среднестатистический липчанин в год покупает 5,6 литра этилового спирта (статистика включает только легально продающийся алкоголь), среднестатистический россиянин — 6,3 литра. По заболеваемости алкоголизмом и по случаям белой горячки наш регион — на 10-м месте в ЦФО и на 61-м — по стране в целом.
Лена