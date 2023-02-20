Общество

44 минуты назад

Липецкая область — в красной зоне Минздрава по «пьяной смертности»

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#алкоголизм
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Липецкая область — в красной зоне Минздрава по «пьяной смертности»

Если в России в целом от разных причин, связанных с употреблением спиртного, погибает 54 человека на 100 000 населения, то в нашем регионе — 68 человек.

Страшную статистику привел коллегам по комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета ее председатель Дмитрий Погорелов: наш регион — в красной зоне Минздрава по «пьяной смертности». Если в России в целом от разных причин, связанных с употреблением спиртного, погибает 54,4 человека на 100 000 населения, то в нашем регионе — 67,9 человека. Такая смертность опустила Липецкую область на последнее, 18 место по ЦФО и на итоговое 81 место по стране.

— Коллеги, это данные, которыми оперировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в область, — сказал депутат, заведующий онкологическим отделением областной детской больницы.

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Из презентации Минздрава следовало также, что Липецкая область находится на дне рейтинга по числу пьяных водителей, погибших в ДТП. Так, если в России в целом в «пьяных авариях» погибло 2,6 водителя на 100 000 человек населения, то в нашем регионе — 4,3 водителя. По этому показателю Липецкая область — 16-я в ЦФО и 64-я — по стране.

Среднестатистический липчанин в год покупает 5,6 литра этилового спирта (статистика включает только легально продающийся алкоголь), среднестатистический россиянин — 6,3 литра. По заболеваемости алкоголизмом и по случаям белой горячки наш регион — на 10-м месте в ЦФО и на 61-м — по стране в целом.
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#алкоголизм
1

Комментарии (1)

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Лена

20 минут назад
При царе в нашем селе были церковь и кабак. При Советах этого не стало. Но появились школа, больница, клуб, библиотека. Сейчас этого ничего нет. Но есть церковь и кабак.
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