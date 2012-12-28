Водитель не хотел платить штраф за ремень и теперь ему грозит до года лишения свободы

Сразу двух водителей ждёт суд за предложение взяток инспекторам ДПС: один пытался откупиться от штрафа купюрой в 1000 рублей, другой – в 5000 рублей. Но полицейские отказались.

В Тербунском районе направлено в суд уголовное дело по факту покушения к даче взятки в 1000 рублей сотруднику ГИБДД.По версии следствия, вечером 14 марта этого года в патрульном автомобиле мужчина передал инспектору ДПС взятку в 1000 рублей за несоставление протокола по статье 12.6 КоАП РФ — за не пристегнутый ремень безопасности. К слову, штраф по этой статье такой же — 1000 рублей. Но полицейский от денег отказался, и теперь водителю грозит до года лишения свободы за покушение на дачу взятки должностному лицу.А в Липецке возбуждено уголовное дело в отношении водителя, предложившего инспектору ДПС 5000 рублей.«Следствием установлено, что утром 15 апреля этого года в переулке Кулибина в салоне служебного автомобиля «ГАЗ 32215» липчанин передал инспектору ДПС взятку в 5 000 рублей за совершение в отношении него бездействия — а именно недоставление в районный отдел полиции», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В этом случае полицейский от денег тоже отказался. Действия обвиняемого квалифицированы по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291.2 УК РФ как покушение к даче взятки должностному лицу. Максимальный размер наказания по этой статье — до года лишения свободы.