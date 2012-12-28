Ельчанка-клептоманка отправилась на два года в колонию-поселение

Женщину осудили за 20 преступлений: она специализировалась на кражах из «Пятёрочек».

Елецкий городской суд приговорил ранее судимую женщину к двум годам колонии-поселения за 13 мелких хищений, шесть краж и покушение на кражу.Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, ельчанка специализировалась на хищениях товаров из «Пятёрочек». В каждом из 20 преступлений фигурировали суммы ущерба от 700 до 3000 рублей. Одно из преступлений не было доведено до конца по независящим от подсудимой обстоятельствам.В результате женщина выслушала приговор за 13 преступлений по статье 158.1 УК РФ, за 6 преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ и одно — по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ с присоединением наказания по ранее вынесенным двум приговорам.