Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Происшествия
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сегодня, 12:09
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Ельчанка-клептоманка отправилась на два года в колонию-поселение
Женщину осудили за 20 преступлений: она специализировалась на кражах из «Пятёрочек».
Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, ельчанка специализировалась на хищениях товаров из «Пятёрочек». В каждом из 20 преступлений фигурировали суммы ущерба от 700 до 3000 рублей. Одно из преступлений не было доведено до конца по независящим от подсудимой обстоятельствам.
В результате женщина выслушала приговор за 13 преступлений по статье 158.1 УК РФ, за 6 преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ и одно — по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ с присоединением наказания по ранее вынесенным двум приговорам.
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