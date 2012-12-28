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сегодня, 12:09
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Ельчанка-клептоманка отправилась на два года в колонию-поселение

Женщину осудили за 20 преступлений: она специализировалась на кражах из «Пятёрочек».

Елецкий городской суд приговорил ранее судимую женщину к двум годам колонии-поселения за 13 мелких хищений, шесть краж и покушение на кражу.

Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, ельчанка специализировалась на хищениях товаров из «Пятёрочек». В каждом из 20 преступлений фигурировали суммы ущерба от 700 до 3000 рублей. Одно из преступлений не было доведено до конца по независящим от подсудимой обстоятельствам.

В результате женщина выслушала приговор за 13 преступлений по статье 158.1 УК РФ, за 6 преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ и одно — по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ с присоединением наказания по ранее вынесенным двум приговорам.
мелкое хищение
кража
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Комментарии (2)

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Сначала новые
да уж
сегодня, 12:28
Клептомания -это болезнь И неизлечимая.
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zzloyzz
сегодня, 12:36
да, теперь будет сокамерниц обворовывать.
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