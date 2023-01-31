28 минут назад
Липецкая вечЁрка: суд над стрелявшим в автобусе, как сбыть электросети и затонувшие автомобили
Сегодня, 31 января, начался суд над стрелявшим в автобусе маршрута № 40, конкурсный управляющий пожаловался, что никак не может продать элетросети микрорайона «Университетский», и водолазы выловили очередной автомобиль, который ушел под лед.
Георгий Лукашов уверяет, что речь шла о самообороне, пострадавшему он выплатил деньги за испорченную одежду. В заседании сегодня объявили перерыв, так как в суд не явился потерпевший.
Сегодня следователи сообщили о возбуждении еще одного дела о стрельбе. В областную больницу поступил 48-летний мужчина с простреленной ногой. Предположительно, мужчину у кладбища села Подгорное.
После вчерашнего триллера с отключением света в микрорайоне «Европейский», когда аварийная бригада не могла попасть на подстанцию, так как ключи были у конкурсного управляющего Константина Ефимова, последний сегодня подробно рассказал о проблеме. Сети принадлежат фирме-банкроту «СУ-5 трест «Липецкстрой — М», владелец которой, Михаил Захаров, сбежал за границу. Константин Ефимов пытается сети продать. Собственно говоря, проблема не вчера появилась, ей уже пять лет.
И новости о еще одном беглом липецком бизнесмене. Арбитражный суд вернул дом и земельный участок Артура Шахова в список имущества для расчёта с его кредиторами, признав недействительным договор дарения, между Артуром Шаховым и его сыном. Речь идет о доме площадью 678 квадратных метров и земельном участке площадью 698 квадратных метров. Артур Шахов с семьей давно живет в США, а кредиторы с ним судятся в России.
В Добровском районе спасатели вытащили из реки Становая Ряса автомобиль «Шевроле». Под лед автомобиль провалился уже пустым.
Фото: ugpss48.ru
Это уже второй случай за неделю: 28 января под лед Матырского водохранилища провалилась «Лада Гранта». Водитель и пассажир автомобиля успели выскочить из салона. Но бесконечно так везти ведь не может. Лучше не экспериментировать, выдержит ли лед автомобиль, который весит под тонну.
— Дурни-автолюбители совсем страх потеряли! — заметил комментатор.
— Ударим автопробегом по льду! — схохмил другой читатель.
Синоптики, кстати, ждут очередной циклон с Атлантики, который принесет небольшой снег и потепление. Завтра в Липецке днем всего лишь до -2 градусов.
Электорат