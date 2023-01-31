Происшествия
сегодня, 11:52
Левобережный суд начал рассматривать уголовное дело о стрельбе в липецком автобусе
На скамье подсудимых - 23-летний Георгий Лукашов.
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Сегодня Левобережный районный суд Липецка начал рассматривать уголовное дело в отношении 23-летнего липчанина по части 2 статьи 213 УК РФ: имеющему высшее образование оператору холодной зоны молочного комбината Георгию Лукашову вменяют хулиганство с применением насилия и угрозой его применения, на транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия, связанного с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.
Напомним, 17 апреля прошлого года около 15:52 в районе площади Мира в салоне автобуса «Волгабас» маршрута № 40 стреляли.
По версии следствия, поссорились два пассажира, и один из них выстрелил в другого из газового пистолета. Стрельба в попала на запись камеры видеонаблюдения.
Как выяснилось, стрельбе предшествовали словесные разборки: пассажирка автобуса сделала шумным молодым людям замечание (следствие полагает, что молодой человек размахивал открытой банкой со спиртным и ругался матом), и за женщину вступился другой пассажир и даже попытался вывести дебошира из салона автобуса.
Потом конфликт перерос в драку, и, как полагает следствие, парень, у которого в салоне автобуса был с собой не только алкоголь, но и газовый пистолет, начал стрельбу — применил аэрозольное устройство самообороны «Пионер». Всего было произведено два выстрела.
Потерпевший в ходе конфликта получил повреждение шеи. Судмедэксперты диагностировали ему «поверхностную рану на границе затылочной области и задней поверхности шеи справа», при заживлении которой на этом месте осталась гиперпигментация. Травма была расценена как не причинившая вреда здоровью человека.
От второго выстрела усмирявшему дебошира мужчине удалось уклониться. Также нападавший пытался ударить потерпевшего газовым пистолетом по голове.
23-летний Георгий Лукашов настаивает на том, что речь шла о самообороне. Мол, потерпевший, который был заметно крупнее его, первым на него напал со спины, ударил и даже душил. Также Георгий Лукашов на первом судебном заседании заявил, что в салоне автобуса матом не ругался и не пил. Хотя до начала процесса не отрицал, что был пьян.
С потерпевшим Лукашов уже помирился и даже выплатил ему компенсацию за испорченную одежду. Но услышать сегодня это из первых уст - от самого потерпевшего не удалось, он на заседание суда не пришёл, поэтому в процессе объявили перерыв.
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит крупный штраф - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, или принудительные работы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.
Напомним, 17 апреля прошлого года около 15:52 в районе площади Мира в салоне автобуса «Волгабас» маршрута № 40 стреляли.
По версии следствия, поссорились два пассажира, и один из них выстрелил в другого из газового пистолета. Стрельба в попала на запись камеры видеонаблюдения.
Как выяснилось, стрельбе предшествовали словесные разборки: пассажирка автобуса сделала шумным молодым людям замечание (следствие полагает, что молодой человек размахивал открытой банкой со спиртным и ругался матом), и за женщину вступился другой пассажир и даже попытался вывести дебошира из салона автобуса.
Потом конфликт перерос в драку, и, как полагает следствие, парень, у которого в салоне автобуса был с собой не только алкоголь, но и газовый пистолет, начал стрельбу — применил аэрозольное устройство самообороны «Пионер». Всего было произведено два выстрела.
Потерпевший в ходе конфликта получил повреждение шеи. Судмедэксперты диагностировали ему «поверхностную рану на границе затылочной области и задней поверхности шеи справа», при заживлении которой на этом месте осталась гиперпигментация. Травма была расценена как не причинившая вреда здоровью человека.
От второго выстрела усмирявшему дебошира мужчине удалось уклониться. Также нападавший пытался ударить потерпевшего газовым пистолетом по голове.
23-летний Георгий Лукашов настаивает на том, что речь шла о самообороне. Мол, потерпевший, который был заметно крупнее его, первым на него напал со спины, ударил и даже душил. Также Георгий Лукашов на первом судебном заседании заявил, что в салоне автобуса матом не ругался и не пил. Хотя до начала процесса не отрицал, что был пьян.
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С потерпевшим Лукашов уже помирился и даже выплатил ему компенсацию за испорченную одежду. Но услышать сегодня это из первых уст - от самого потерпевшего не удалось, он на заседание суда не пришёл, поэтому в процессе объявили перерыв.
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит крупный штраф - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, или принудительные работы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.
Гы