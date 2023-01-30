Общество

сегодня, 11:19

Электроснабжением микрорайона «Европейский» займется Следственный комитет?

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#ЧП #авария
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Электроснабжением микрорайона «Европейский» займется Следственный комитет?

Конкурсный управляющий лишь к девяти часам утра предоставил энергетикам доступ к подстанции, где, предположительно, замкнуло сети, которыми записаны жилые дома, ясли, детсад и школа.

Как уже писал GOROD48, сегодня ночью в микрорайоне «Европейский» отключили свет из-за аварии на сетях. Аварийные отключения затронули многоэтажки на улицах Свиридова, Кривенкова, Стаханова. В связи с этим были отменены занятия в школе, хотя без света остались и ясли, и детсад. Что случилось?

По информации от ПАО «Россети»-«Липецкэнерго», аварийное отключение электроэнергии произошло на подстанции, принадлежащей ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М». Так как это имущество находится в конкурсной массе обанкротившегося застройщика, ключи от подстанции находились у конкурсного управляющего Константина Ефимова. По данным пресс-службы мэрии Липецка, конкурсный управляющий обеспечил допуск аварийной бригады энергетиков на объект только в 08:50.

– В настоящее время специалисты ПАО «Россети»-«Липецкэнерго» и подрядной организации конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М» проводят аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения микрорайона. Администрацией Липецка подготовлены письма в адрес конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М», прокуратуру Липецкой области, Следственный комитет для принятия незамедлительных мер. Обед для детского сада будет приготовлен в школах в соседних районах и доставлен детям в термоемкостях, – сообщили GOROD48 в городской администрации.

В 10.10 часть потребителей микрорайона «Европейский» получила электроэнергию. Аварийные работы продолжаются: энергетики ищут повреждения на сетях, стараются запитать микрорайон по резервной схеме.

– Аварийно-восстановительные работы обещают закончить к 13 часам, – заявил GOROD48 гендиректор АО «НовитЭн» Алексей Харин.

P.S. Конкурсный управляющий Константин Ефимов пообещал дать исчерпывающие объяснения GOROD48 по сложившейся ситуации. 
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#ЧП #авария
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Комментарии (7)

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16 микрорайон.

9 минут назад
А пронаше отключение не слово. Где так же садики, школы.
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Это не берётся во внимание.

34 минуты назад
Начальник или застройщик ООО СУ-5 ЛИПЕЦКСТРОЙ-М не распологал и даже не предполагал что весь район повесят на его проложенные сети и трансформатор. А теперь ищут виноватых, как можно довать разрешения на один или 2 действующих трансформатора такое количество домов, садиков ,магазинов и прочее строение?
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это

45 минут назад
помнится ,город48,давал информацию о готовности Липецка к прохождению осенне-зимнего сезона
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Электрик.

49 минут назад
Это привело к полной застройки района. Кабеля да и трансформаторы не рассчитаны на такие нагрузки. Да и трансформаторы небось 80 годов.
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Лип

59 минут назад
В садах обед обедом а отопление тоже от света
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Лип

59 минут назад
Капец, дожили ключи у подстанции у какого то.....находятся хаха
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Елена

сегодня, 11:31
Время 11:30 света так и нет, а с ним и воды тоже!!!!
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