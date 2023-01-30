сегодня, 11:19
Электроснабжением микрорайона «Европейский» займется Следственный комитет?
Конкурсный управляющий лишь к девяти часам утра предоставил энергетикам доступ к подстанции, где, предположительно, замкнуло сети, которыми записаны жилые дома, ясли, детсад и школа.
По информации от ПАО «Россети»-«Липецкэнерго», аварийное отключение электроэнергии произошло на подстанции, принадлежащей ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М». Так как это имущество находится в конкурсной массе обанкротившегося застройщика, ключи от подстанции находились у конкурсного управляющего Константина Ефимова. По данным пресс-службы мэрии Липецка, конкурсный управляющий обеспечил допуск аварийной бригады энергетиков на объект только в 08:50.
– В настоящее время специалисты ПАО «Россети»-«Липецкэнерго» и подрядной организации конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М» проводят аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения микрорайона. Администрацией Липецка подготовлены письма в адрес конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М», прокуратуру Липецкой области, Следственный комитет для принятия незамедлительных мер. Обед для детского сада будет приготовлен в школах в соседних районах и доставлен детям в термоемкостях, – сообщили GOROD48 в городской администрации.
В 10.10 часть потребителей микрорайона «Европейский» получила электроэнергию. Аварийные работы продолжаются: энергетики ищут повреждения на сетях, стараются запитать микрорайон по резервной схеме.
– Аварийно-восстановительные работы обещают закончить к 13 часам, – заявил GOROD48 гендиректор АО «НовитЭн» Алексей Харин.
P.S. Конкурсный управляющий Константин Ефимов пообещал дать исчерпывающие объяснения GOROD48 по сложившейся ситуации.
16 микрорайон.
Это не берётся во внимание.
это
Электрик.
Лип
Лип
Елена