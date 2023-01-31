В Липецком районе ранен мужчина: возбуждено уголовное дело

Пострадавший госпитализирован.

Из травматологического отделения областной клинической больницы поступило сообщение в полицию, что туда госпитализирован 48-летний мужчина из Липецкого района с ранением ноги, похожим на огнестрельное.



Предположительно, мужчина был ранен в районе кладбища села Подгорное.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 29 января следственным отделом ОМВД России по городу Липецку возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом».