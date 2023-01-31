Общество

30 минут назад

Арбитражный суд вернул дом и земельный участок Артура Шахова в список имущества для расчёта с его кредиторами

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#Артур Шахов #банкротство
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Арбитражный суд вернул дом и земельный участок Артура Шахова в список имущества для расчёта с его кредиторами

Арбитражный суд Липецкой области признал недействительным договор дарения дома и земельного участка, заключенный между находящимся в процедуре банкротства владельцем сети заправок «Липецкая топливная компания» и его сыном.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление финансового управляющего владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» (сеть заправок «Липецкая топливная компания») и признал недействительным договор дарения дома и земельного участка, заключенный в 2018 году между владельцем сети Артуром Шаховым и его сыном.

Как сообщает пресс-служба судебной системы области, суд обязал сына Артура Шахова вернуть в конкурсную массу дом площадью 678,40 кв. м и земельный участок площадью 698 кв. м.

«Артур Шахов и члены его семьи проживают на территории США, в связи с чем финансовый управляющий заявил в суд ходатайство поручить компетентному органу Соединенных Штатов Америки истребовать на территории США информацию и сведения в отношении должника и его супруги об имуществе, доходах, сделках с недвижимым имуществом и иные сведения, необходимые для формирования конкурсной массы должника. Арбитражный суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего и вынес определение о направлении судебного поручения об оказании правовой помощи в адрес компетентного органа США – Управления международной судебной помощи Министерства юстиции США», - сообщает пресс-служба судебной системы.

С иском о признании Артура Шахова банкротом в арбитражный суд летом 2020 года обратилось ПАО «Сбербанк России». В 2021 году арбитраж удовлетворил иск Сбербанка: в отношении должника была введена процедура банкротства, а в реестр требований кредиторов включены требования ПАО «Сбербанк России» на1,3 млрд. рублей. Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов и общий размер требований к Артуру Шахову достигает  2,2 млрд рублей. Часть требований кредиторов на сумму в 512 млн рублей удовлетворены.
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#Артур Шахов #банкротство
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