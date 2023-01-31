Циклон с Атлантики принес в Липецкую область снег и потепление

В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты очередного циклона с Атлантики – ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градусов мороза, что на 5-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области облачно, небольшой снег. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью – от 3 до 5 градусов мороза, днем – до -2 градусов.



День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.



