В Грязинском районе под лёд провалился автомобиль, люди еле успели выпрыгнуть

Водителю теперь ещё и грозит административный штраф.

Сегодня в 4 часа утро на Матырском водохранилище под лёд провалился автомобиль.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, водитель «Лады-Гранты» 1996 г.р. вместе со своим знакомым решили порыбачить, но после того, как машина отъехала от берега, лед под ней провалился и авто начало тонуть.

К счастью, водитель и пассажир успели выпрыгнуть из салона автомобиля, поэтому обошлось без жертв, а сама машина затонула.



- Водолазы и спасатели УГПСС в настоящее время вызволяют утонувший автомобиль, дополнили в пресс-службе МЧС.



Спасительные работы по извлечению авто. Фото УУ МЧС по Липецкой области



Водителю помимо материального ущерба от порчи автомобиля теперь грозит штраф за выезд на лёд.







Утренняя оперативная съемка МВД РФ по Липецкой области. Крыша машины ещё виднеется из воды

