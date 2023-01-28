Происшествия

52 минуты назад

В Грязинском районе под лёд провалился автомобиль, люди еле успели выпрыгнуть

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#Утонуло авто #МЧС #спасатели #УМВД

Водителю теперь ещё и грозит административный штраф.

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Сегодня в 4 часа утро на Матырском водохранилище под лёд провалился автомобиль.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, водитель «Лады-Гранты» 1996 г.р. вместе со своим знакомым решили порыбачить, но после того, как машина отъехала от берега, лед под ней провалился и авто начало тонуть.

К счастью, водитель и пассажир успели выпрыгнуть из салона автомобиля, поэтому обошлось без жертв, а сама машина затонула.

- Водолазы и спасатели УГПСС в настоящее время вызволяют утонувший автомобиль, дополнили в пресс-службе МЧС.

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Спасительные работы по извлечению авто. Фото УУ МЧС по Липецкой области

Водителю помимо материального ущерба от порчи автомобиля теперь грозит штраф за выезд на лёд.

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Утренняя оперативная съемка МВД РФ по Липецкой области. Крыша машины ещё виднеется из воды

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#Утонуло авто #МЧС #спасатели #УМВД

Комментарии (3)

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6 минут назад
Штрафов
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да уж

9 минут назад
Порыбачить в 4 утра.....
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Епифанцев Понтелеймон

21 минуту назад
продам гранту не бита не крашена, после крафтовой мойки
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