В Липецке подрались пешеход и водитель «маршрутки»

Оба получили легкие травмы, и оба утверждают, что первыми не начинали драку.

Вчера днем на остановке «поселок Сырский» между водителем 345-й «маршрутки» и прохожим возник конфликт. Случилась драка, в ходе которой оба ее участника получили легкие травмы.



– В 16.00 в отдел полиции №2 УМВД РФ по Липецку обратился 45-летний мужчина, который заявил, что его избил водитель автобуса, и что он, по заключению врачей, получил травму глаза. Его заявление проверяется, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



В ИП, обслуживающем 345-й маршрут, сказали, что их водитель также получил травмы, и зафиксировал их в судмедэкспертизе. С водителем руководство автотранспортного предприятия пока не встречалось, но в ИП уверены, что он – не виновник инцидента, а его жертва.