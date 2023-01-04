Происшествия

сегодня, 14:25

В Липецке подрались пешеход и водитель «маршрутки»

9 1368
#драка #маршрутка
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В Липецке подрались пешеход и водитель «маршрутки»

Оба получили легкие травмы, и оба утверждают, что первыми не начинали драку.

Вчера днем на остановке «поселок Сырский» между водителем 345-й «маршрутки» и прохожим возник конфликт. Случилась драка, в ходе которой оба ее участника получили легкие травмы.

– В 16.00 в отдел полиции №2 УМВД РФ по Липецку обратился 45-летний мужчина, который заявил, что его избил водитель автобуса, и что он, по заключению врачей, получил травму глаза. Его заявление проверяется, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

В ИП, обслуживающем 345-й маршрут, сказали, что их водитель также получил травмы, и зафиксировал их в судмедэкспертизе. С водителем руководство автотранспортного предприятия пока не встречалось, но в ИП уверены, что он – не виновник инцидента, а его жертва.
9 1368
#драка #маршрутка
3

Комментарии (9)

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Criminal

8 минут назад
Авт.№024 закрыть, увеличить выпуск на №324-ом! Автобус №028 сделать на Сырский через Автовокзал и Ашан по ул Минской и Ангарской после 20:00 обслуживать по схеме №28к НЛМК- Манеж - Кольцевая. Автобус №345 сократить до Памятника танкистам по схеме Ул Шкатова - Танк- ул Шкатова! Автобус №346 продлить до конечной пос .Сырский через микр Европейский по аналогии с №24а это существенно улучшит разнообразие в транспорте днем и повысит качество транспортного обслуживание для жителей Сырского в позднее время после 20:00.
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1

25 минут назад
Какая разница, кто начал? Ты на работе - работай!
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Так вот

58 минут назад
Почитаешь новости и правда пол-города в Плеханово лечить надо.
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Вадим Ленский

сегодня, 14:48
Денис, В ИП, обслуживающем 345-й маршрут, уверены что их водители жертвы xDDD.
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Алексей

сегодня, 14:46
они маршрутчики мнного себе позволяют
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Денис

сегодня, 14:45
Не так давно 30.12.2022 водитель 345-ого маршрута накинулся на водителя муниципального 346-ого.Так что я бы неудивился что виновник именно водитель.
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Босс

сегодня, 14:41
Зачем вышел Водитель из Автобуса? Не вышел бы как тогда к нему бы попал пешеход? А если бы водитель не вышел из автобуса, то и драки не было бы?
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Садовод

сегодня, 14:40
Автобус-то восстановлению подлежит?
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finik

сегодня, 14:37
Водители Филимоновой физически крепки но много на себя берут.
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