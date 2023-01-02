1 января в Липецке под машины попали два пьяных пешехода

Женщину сбили на Сокольском мосту, мужчину – на пешеходном переходе на улице Папина.

Вчера в дежурную по Липецку больницу «Липецк-Мед» были доставлены с мест ДТП несколько жертв новогодних праздников. Двое из них – пешеходы.



На Сокольском мосту под машину попала 50-летняя женщина, которую привезли в больницу пьяной – медики диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы и травму ноги (водитель с места ДТП скрылся). А на пешеходном переходе на улице Папина машина сбила 69-летнего пенсионера, который также был подшофе.



Попала в травматологическое отделение дежурной больницы и пассажирка автомобиля, врезавшегося в световую опору на улице Краснознаменной – у 35-летней женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, сотрясение головного мозга.