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1 января в Липецке под машины попали два пьяных пешехода

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#ДТП #алкоголь
1 января в Липецке под машины попали два пьяных пешехода

Женщину сбили на Сокольском мосту, мужчину – на пешеходном переходе на улице Папина.

Вчера в дежурную по Липецку больницу «Липецк-Мед» были доставлены с мест ДТП несколько жертв новогодних праздников. Двое из них – пешеходы.

На Сокольском мосту под машину попала 50-летняя женщина, которую привезли в больницу пьяной – медики диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы и травму ноги (водитель с места ДТП скрылся). А на пешеходном переходе на улице Папина машина сбила 69-летнего пенсионера, который также был подшофе.

Попала в травматологическое отделение дежурной больницы и пассажирка автомобиля, врезавшегося в световую опору на улице Краснознаменной – у 35-летней женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, сотрясение головного мозга.
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#ДТП #алкоголь

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Лавочница

38 минут назад
Опять "водятлы" виноваты в том, что пьяные пешеходы бродят по проезжей части?
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